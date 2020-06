O agentie de publicitate importanta, care lucreaza inclusiv pentru BMW, anunta ca boicoteaza Facebook timp de o luna

Ziare.

com

Intre clientii agentiei care este detinuta de Omnicom Group se afla BMW, HP, PayPal, Pepsi, Doritos, si Adobe.Saptamana trecuta, un grup format din sase organizatii, intre care Anti-Defamation League, National Association for the Advancement of Colored People, Sleeping Giants si Color of Change, au cerut advertiserilor de pe Facebook sa opreasca publicitatea pe Facebook pe parcursul lunii iulie. Grupul a cerut brandurilor mari "sa arate ca nu vor sustine o companie care pune profitul inainte sigurantei"."Ne vom alatura campaniei #StopHate4Profit si nu vom mai posta pe @Facebook in luna iulie", a anuntat Goodby Silverstein pe Twitter "Luam aceasta initiativa pentru a protesta fata de propagarea iresponsabila pe platforma a urii, rasismului si informatiilor inselatoare referitoare la vot. Incurajam clientii si pe proprii nostri angajati sa ni se alature", a mai anuntat agentia.Goodby Silverstein pare sa fie prima agentia de publicate mare care se alatura campaniei. Compania nu a raspuns imediat solicitarii CNBC pentru a confirma cat de mult cheltuie de obicei pentru reclame pe Facebook si daca va opri publicitatea si pe Instagram, care este detinuta de Facebook.Decizia Goodby Silverstein a survenit dupa ce producatorul de inghetata Ben & Jerry's, detinut de Unilever, a anuntat marti ca participa la campanie.Branduri precum The North Face, Patagonia si Arc'teryx s-au alaturat si ele boicotului.Arc'teryx a anuntat ca suspenda prompvarea globala pe Facebook si pe Instagram si ca "doneaza dolari pentru contruirea unor spatii outdoor mai incluzive".