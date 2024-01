Piata de publicitate ar putea stagna in 2011 la nivelul din acest an

Advertiserii au un scenariu destul de pesimist pentru anul viitor, estimand ca piata de publicitate va stagna la nivelul lui 2010.

Mai mult, televiziunea, care este cel mai important mediu de comunicare, ar putea avea preturi cu pana la 20% mai mari in 2011, in contextul cererii in crestere si aparitiei fenomenului de sold-out, potrivit BBDO Romania.

"Probabil, daca piata scade cu 15%, noi vom inregistra o scadere de 10%, iar daca o sa fie o scadere de 10% a pietei noi o sa scadem cu 6%-7%. Tot ce am acumulat in plus trebuie sa balanseze macar o treime din scaderea pietei", a declarat Nora Marcovici, CEO BBDO Group Romania, pentru Financiarul.

Daca in 2008-2009 a fost o scadere a pietei de publicitate de 40%, iar in 2009-2010 se anunta deja o scadere de 10%, se pare ca in ultimul trimestru al anului in curs regresul a fost mai accentuat si s-ar putea sa se ajunga la minus 15%.

Presa scrisa va pierde si ea 6,25% comparativ cu nivelul inregistrat in 2010, ajungand astfel la 30 de milioane de euro, iar investitiile in publicitatea in presa scrisa se vor reduce pe ansambul acestui an cu 29% comparativ cu 2009, potrivit datelor agentiei MEC.

Volumul publicitatii atrase pe TV se va majora cu 4,8% anul viitor raportat la acest an, in timp ce acela atras de radio cu 4%.