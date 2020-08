Reclama "Spitalul de Urgenta" a Primariei Sectorului 1, interzisa de CNA. "Este o minciuna!"

De ce a fost interzisa reclama

Spot electoral in afara campaniei, insa nu poate fi sanctionat

"Este o minciuna si o campanie electorala pe fata. Toate televiziunile se fac vinovate ca au difuzat asa ceva. O sa cer intrarea in legalitate pe informare corecta, adica sa nu mai apara delo ", a explicat Dorina Rusu, potrivit Pagina de Media Pe scurt, nu informeaza corect si induce in eroare privitorul. In realitate, spitalul respectiv nu exista, ci este prezentata doar macheta acestuia. Este doar la stadiul de proiect, iar spotul induce privitorilor ideea ca spitalul este deja functional, potrivit argumentelor forului. Se prezenta un spital cand, de fapt, ce se vedea era o macheta.Desi toti mebrii CNA prezenti la sedinta au fost de acord ca spotul poate fi considerat cmpanie elctorala, insa nu poate fi sanctionat deoarece pe ecran nu apare un om ci o institutie, Primaria Sectorului 1."Poate ar fi de competenta Curtii de Conturi sa investigheze cum a cheltuit Primaria banii publici pe promovarea proiectului legat de spital", a fost de parere Radu Herjeu, membru CNA.Campania ar fi avut aproximativ 500 de difuzari.Sesizarea la CNA a fost facuta de Asociatia ActiveWatch in urma cu o luna."Publicul nu este atentionat ca imaginile difuzate sunt, de fapt, o simulare video, o animatie. Mai mult, sintagma "proiect realizat de Primaria Sector 1" este ambigua si nu ofera suficiente repere factuale pentru a identifica stadiul proiectului sau alte elemente de context (amplasare, disponibilitate sau surse suplimentare de informare asupra proiectului)", se arata in sesizarea ActiveWatch.