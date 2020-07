A murit Gheorghe Verman. Realizatorul radio era cunoscut pentru emisiunea "Iarba verde de acasa" de la Romania Actualitati

Gheorghe Verman era cunoscut, in special in mediul rural din Romania, pentru emisiunea "Iarba verde de acasa", difuzata la Radio Romania Actualitati.Verman a mai ramas in memoria colectiva si pentru emisiunea "Viata statelor", pe care a realizat-o la TVR timp de peste 20 de ani.A fost director general al Radiodifuziunii Romane, membru al Consiliului de Administratie si fondator al Departamentului Studiourilor Regionale.