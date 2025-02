Activ EFEM isi schimba numele: Vlad Craioveanu, printre realizatori

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat, in sedinta de joi, ca postul de radio Activ EFEM, care este controlat de impresarul Marcel Avram, sa isi schimbe denumirea, in Tananana.

CNA a analizat, in sedinta de joi, solicitarea societatii Videomarket SRL de modificare a denumirii postului de radio Activ EFEM (care are statii in Bucuresti, Timisoara, Husi si Medgidia).

Liliana Georgescu, director general la Activ EFEM, a spus ca postul de radio are o echipa mult largita, care a crescut de la 12 angajati la aproape 30, si un studio nou. "Suntem gata sa oferim ceva nou", a spus Georgescu.

La randul sau, Andrei Bogdan, directorul de programe al postului de radio, a spus ca numele nou, respectiv Tananana, a fost ales ca urmare a faptului ca proiectul editorial al statiei este unul complet nou.

"Este vorba despre un nume nou, pentru ca este un proiect editorial complet nou fata de ce a fost Activ EFEM. Numele este in conformitate cu ce-si propune radioul sa faca, este un radio muzical, dar isi propune sa aduca un alt tip de muzica. Este vorba despre fredonare, despre starea aceea de bine cand o piesa iti ramane in minte si vrei sa o fredonezi", a spus Andrei Bogdan.

Potrivit acestuia, studiile facute la nivel de identificare a sonoritatii arata ca silabele "tananana" sunt in general folosite de artistii din zona de muzica acustica si acustica rock.

Membrul CNA Valentin Jucan, care a prezidat sedinta CNA de joi, a spus ca silabele "tananana" apar si in Simfonia nr. 5 de Ludwig van Beethoven.

Ads

"Eu ma gandeam la Muppets", a glumit membrul CNA Rasvan Popescu.

Andrei Bogdan a spus ca denumirea Tananana va stimula un pic creativitatea celor care vor asculta noul post de radio.

Grila de programe a noului post de radio va contine cinci emisiuni difuzate de luni pana vineri, intre care si un matinal realizat de Vlad Craioveanu si Ciprian Muntele. Totodata, Radio Tananana va difuza emisiuni realizate de Doru Oprisan si Bogdan Serban.

Reprezentantii societatii Videomarket SRL au declarat joi ca nu a fost stabilita inca data de lansare oficiala a noului post Radio Tananana, precizand totusi ca nu se va putea intampla acest lucru inainte de sarbatorile de Pasti.

Ads