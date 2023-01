"Alo, Alo aici Radio Bucuresti, Romania": 86 de ani de istorie (Audio)

La 1 noiembrie 1928, la ora 17, se inaugura, cu apelul "Alo, Alo aici Radio Bucuresti, Romania", postul national de radio.

Primele cuvinte au fost rostite de Dragomir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei romanesti, dupa care a urmat un recital de versuri compuse de Horia Furtuna, in care Radioul romanesc era definit "Un suflet nou".

In ziua inaugurala, postul national de radio a difuzat muzica de dans, informatii din presa, buletine meteo si stiri sportive. La microfonul radioului au vorbit, pe rand: Tudor Arghezi, Gala Galaction, Liviu Rebreanu, Tudor Vianu, Ion Fintesteanu, Constantin Nottara, George Vraca s.a.

Ulterior, si-au facut debutul emisiuni dedicate atat femeilor, cat si temelor culturale, dar si o serie de transmisiuni umoristice si emisiuni clasice: "Ora copiilor", "Ora vesela", Teatrul radiofonic, cursuri de limba straina, "Cronica dramatica", "Cronica literara", "Cronica cinematografica".

Emisiunile erau alcatuite de un consiliu condus de Dragomir Hurmuzescu, din care faceau parte I. Al. Bratescu Voinesti, Dimitrie T. Alesseanu si Mihail Jora. La 10 martie 1929, a debutat la microfon cel care a tinut cele mai multe conferinte radiofonice: Nicolae Iorga. Ulterior, din primele lui cuvantari a fost editat volumul "Sfaturi pe intuneric".

Emisiunile "radiotelefonice" au debutat cu timiditate in 1921, insa abia prin 1924-1925 au inceput sa fie realizate cu regularitate.

Preocupari privind infiintarea unui post de radio au existat inca din 1925, cand a luat fiinta asociatia "Prietenii radiofoniei", grupare condusa de profesorul Dragomir Hurmuzescu, directorul Institutului Electrotehnic al Universitatii din Bucuresti. Radiofonistii romani organizau conferinte cu caracter stiintific si initiau, de doua ori pe saptamana, joia si sambata, la ora 21.30, auditii radiofonice. In vara anului 1925, au fost realizate primele emisiuni cu prilejul expozitiei "Luna Bucurestilor".

Prima publicatie despre radiofonie - "Radio-roman" a aparut la 13 septembrie 1925, urmata, o luna mai tarziu, de revista "Radiofonia". La 13 iunie 1926 a avut loc primul Congres al Radiofonistilor romani.

Monopolul al statului pe posturile de emisie si receptie

Legea pentru instalarea si folosinta statiunilor si posturilor radioelectrice care consfintea monopolul statului asupra posturilor de emisie si asupra posturilor de radioreceptie a fost adoptata in iulie 1925, cateva luni mai tarziu fiind adoptat si Regulamentul pentru aplicarea Legii mai sus amintite, in care se preconiza infiintarea unei societati de difuziune pe actiuni (60% capital de stat si 40% capital particular).

Decretul regal de aplicare a "Legii Radiofoniei", adoptat la 15 decembrie 1925, a fost transmis ulterior si Oficiului International de Radiofonie de la Geneva.

Cu toate ca legea a creat un cadru favorabil infiintarii Societatii Romane de Radiodifuziune, aceasta nu a fost inaugurata decat trei ani mai tarziu. Principalele obstacole de trecut au fost obtinerea numeroaselor aprobari necesare, precum si rezolvarea problemelor tehnice si financiare.

In acest context, s-a inceput, in 15 noiembrie 1926, o subscriptie publica pentru strangerea celor douazeci de milioane de lei necesare constituirii capitalului public al Societatii Romane de Radiodifuziune. Pentru ca la finalul actiunii nu fusesera stransi decat 159 000 lei, Banca Nationala a Romaniei a acceptat sa acopere restul capitalului si astfel, pe 22 decembrie 1927, Consiliul de Ministri a aprobat, in sfarsit, infiintarea Societatii de Difuziune Radiotelefonica din Romania (actuala Societate Romana de Radiodifuziune).

Prima Adunare generala a Societatii de Difuziune Radiotelefonica a avut loc la 17 ianuarie 1928, in cadrul careia a fost aprobat statutul de functionare si a fost ales primul Consiliu de Administratie. S-au organizat comisiile si comitetele pe probleme si s-au angajat tehnicienii necesari. Consiliul de Administratie s-a intalnit pentru prima data la 5 martie.

In luna iunie a fost cumparat primul imobil al SRR, situat pe strada General Berthelot la nr. 60. In cele din urma a fost incheiat un contract cu Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd. pentru cumpararea si instalarea unui emitator radio cu puterea de 18 kW, iar temporar, pana la darea in functiune a acestuia, a unui emitator de 400 W.

Societatea de Difuziune Radiotelefonica a devenit Societatea Romana de Radiodifuziune, la 4 aprilie 1936. A urmat inaugurarea, in 1952, a cladirii actualului sediu (inceputa in 1949), iar in 1961 a fost deschisa Sala de concerte "Mihail Jora".

Fuziune cu Televiziunea Romana

In anul 1956, a fost infiintata Televiziunea Romana, cu care Radio Romania a fuzionat, formand impreuna institutia numita Radioteleviziunea Romana. In 1994, prin Legea nr. 41 din 17 iunie, privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune s-au infiintat ca... "servicii publice autonome, de interes national, independente editorial...".

In prezent, Radio Romania emite pe trei posturi nationale: Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural si Antena Satelor. De asemenea, emite la nivel international prin Radio Romania International 1 (in limba romana) si Radio Romania International 2 si 3 (in limbi straine), iar la nivel regional prin 8 studiouri regionale.

Oferta Radio Romania este completata de un post regional dedicat exclusiv muzicii clasice, Radio Romania Muzical, dar si de Radio3Net "Florian Pittis".