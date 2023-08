Ce asculta bucurestenii dimineata la radio

In Capitala, matinalurile de la radio ascultate in casti sau in masina sunt, in ordine, cele de la Radio Zu, postul public si Magic FM, in urcare fata de anul trecut.

De mentionat e ca Radio 21 se afla, conform Pagina de Media, pe locul noua, dupa Rock FM si Romantic FM.

Concret, 174.000 de bucuresteni asculta dimineata Morning Zu. Matinalele de dimineata cu cele mai mari cresteri in Bucuresti sunt Europa FM (25.600) si Radio ZU (plus de 23.400), dar si National FM (Pro FM (10.000), Gold FM (7.600), Romania Actualitati (6.000), Magic FM (4.000) si Smart FM (2.000).

La polul opus, cu ascultatori pierduti, se afla Kiss FM, cu un minus de peste 53.000 de ascultatori. Audienta a scazut si pentru Radio 21, cu 28.000 de ascultatori.

Tot in Bucuresti, dupa podium, urmeaza, in ordine, Europa FM, Kiss FM, Pro FM, Rock FM, Romantic FM, Radio 21 si Gold FM, pe locul 10.

In plina campanie de masurare a audientei, Radio ZU adopta o strategie controversata

La nivel urban, cel mai ascultat matinal este cel al postului public de radio, urmat de Morning Zu, cu Mihai Morar si Daniel Buzdugan, si Desteptarea de la Europa FM. La orase, cele mai mari cresteri le are matinalul Europa FM. Cele mai mari scaderi se inregistreaza la Kiss FM si Radio 21.

La nivel national, Radio Romania Actualitati1 conduce, fiind urmat de Kiss FM, Radio Zu, Europa F si Pro FM, postul Europa FM fiind singurul "pe crestere".