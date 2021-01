Luminita Constantinescu a murit. Realizatoarea de emisiuni radio si TV avea 71 de ani si era internata in spital din 30 decembrie

"Era internata in spital din 30 decembrie si s-a prapadit in aceasta dimineata. Pentru mine a fost nu numai o colega, a fost prietena mea cea mai buna. Am stat in camin impreuna pana in clipa in care ea s-a casatorit si a plecat cu sotul ei. Am ramas insa la fel de bune prietene in toata aceasta perioada, din anul 1967 cand ne-am cunoscut la admitere la Conservator si pana acum in ultima clipa. A fost una dintre cele mai bune colaboratoare pe care le-a avut Radioul, vorbesc despre perioada in care a trecut in televiziune, pentru ca primii ani i-a petrecut in radio, alaturi de mine, ea la sectia de opera, eu la sectia de muzica corala. Apoi a trecut in televiziune si acolo a devenit unul din cei mai buni realizatori din Redactia muzicala, cu imaginatie, cu o vointa extraordinara si cu dragoste de muzica, si cu foarte multa pasiune. Tot ce facea facea cu pasiune, punea sufletul. Probabil de aia s-a si prapadit acum, pentru ca a ars ca o flacara. Asa ca lumina ei s-a stins", a declarat, pentru AGERPRES, Mihaela Dobos, directorul fondator Radio Romania Muzical.Liliana Staicu, director al Orchestrelor si Corurilor Radio, a precizat ca numele Luminitei Constantinescu a fost sinonim cu pasiunea si dragostea netarmuita pentru muzica de opera."Numele Luminitei Constantinescu - una dintre cele mai cunoscute si apreciate realizatoare de emisiuni radio si de televiziune - a fost sinonim cu pasiunea si dragostea netarmurita pentru muzica de opera. In emisiunile realizate de-a lungul anilor la Radio Romania Muzical si Radio Romania Cultural, dar si in concertele-spectacol pe care le-a conceput si prezentat pe scena Salii Radio, alaturi de Orchestra Nationala Radio, Luminita Constantinescu a daruit ascultatorilor si publicului meloman momente de neuitat. Fie ca erau tineri la inceputul carierei sau artisti consacrati, cu respectate cariere in tara si strainatate, vocile operei romanesti si-au aflat in ea un sustinator fervent, iar multi dintre ei ii datoreaza Luminitei Constantinescu ascensiunea si lumea liricii", a punctat Liliana Staicu.Nascuta in 24 februarie 1949, Luminita Constantinescu a absolvit Conservatorul de Muzica "Ciprian Porumbescu" din Bucuresti in anul 1972, devenind redactor la sectia "Opera, opereta" din Radiodifuziunea Romana . Asa au luat nastere primele cicluri de emisiuni muzicale in care a adus in prim plan cele mai reprezentative figuri de solisti lirici.