Primaria Voluntari, care are deja o televiziune proprie, cumpara si un post de radio

Potrivit paginademedia.ro, Consiliul Local Voluntari a ajuns la o intelegere pentru a cumpara Sport Total FM. Sursa citata arata ca achizitia urmeaza sa fie facuta prin Publivol Creativ, compania de publicitate a Primariei din Voluntari.Conform aceleiasi surse, contractul urmeaza sa fie semnat in perioada urmatoare. Practic, Publivol Creativ urmeaza sa preia in totalitate compania Global Media Expert, care opereaza licenta Sport Total.Paginademedia.ro mai arata ca Primaria Voluntari nu a fost singurul ofertant pentru Sport Total. De postul de radio ar fi fost interesat si Maricel Pacuraru (pentru a completa viitorul post TV Realitatea Sportiva si cu un post FM) si DC News (care a avut discutii, in trecut, si cu Gold FM, post preluat, pana la urma, de fiul lui Cozmin Gusa ).Decizia de a alege oferta lui Pandele a fost a Consiliul de Administratie al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), companie care detine Sport Total.Sport Total emite pe frecventa 105,8 FM la Bucuresti, dar are licente si in alte orase din tara (Botosani, Brasov, Dragasani, Fagaras, Focsani, Galati, Predeal, Rupea, Severin, Slatina, Victoria si Zarnesti).