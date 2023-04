Un post de radio romanesc de muzica dance schimba macazul: trece la "soft music"

Postul de radio Vibe FM, care pana acum difuza muzica dance, va trece pe muzica veche, asa numita "soft music".

Consiliul National al Audiovizualului a aprobat solicitarea Radio XXI SRL, societatea care opereaza licentele Vibe FM, de a schimba tematica postului, informeaza Pagina de Media.

Concret, ascultatorii de Vibe Fm vor auzi pe frecventa postului "o combinatie intre Romantic FM si Magic FM", a declarat Sorin Dragomir, reprezentant al postului.

Totusi, in varianta online, se va difuza mai departe muzica dance.

Pentru moment, nu se stie de la ce data se va opera aceasta schimbare.

Vibe FM are sapte licente: una prin satelit, in Capitala, si statii locale cu transmisie terestra in Bacau, Buzau, Onesti, Tulcea, Zimnicea.