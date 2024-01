6 cumparatori au ramas in cursa pentru Revista Forbes. Cel mai bun pret: 475 milioane dolari

Foto: Financial Times

Compania Forbes Media a redus la doar sase numarul potentialilor cumparatori interesati de preluarea revistei Forbes. Vanzarea ar putea aduce o suma de pana la 475 de milioane de dolari.

Procesul de vanzare a fost lansat in noiembrie 2013, cand s-au aratat interesati 18 investitori. Cei sase ramasi in cursa, care reprezinta atat cumparatori strategici cat si vanatori de trofee, au facut oferte preliminare intre 350 si 475 de milioane de dolari. Ofertele finale sunt asteptate pana la sfarsitul lunii ianuarie, scrie Financial Times.

Reprezentantii companiei Forbes Media, care este detinuta de urmasii lui BC Forbes, fondatorul din 1917 al acestei publicatii, a spus in noiembrie ca a numit Deutsche Bank drept entitatea care "va incerca apele", pornind un proces de vanzare.

Industria presei trece printr-o perioada mai grea, caracterizata de declinul veniturilor din publicitate, audienta in scadere si proliferarea platformelor de media alternative. Ca rezultat, mai multe titluri cu traditie, cum ar fi Business Week, Newsweek si Maxim, au fost vandute de vechii proprietari, adesea pentru sume foarte mici.

Forbes a obtinut din publicitate 275 de milioane de dolari anul trecut, cu 19% mai putin decat in 2008. Cu toate acestea, vizitatorii unici pe site-ul Forbes.com au crescut de la 12 milioane la 26 de milioane.