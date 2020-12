VIDEO Revista Time: "Anul 2020 este cel mai prost din istorie"

Amintind de ultimele mari razboaie, crize financiare sau pandemii care au avut loc acum cel putin 80 de ani, jurnalista de la Time creioneaza un tablou sumbru al acestui an, intre pandemie, decesul lui George Floyd sau contestarile care au urmat alegerilor prezidentiale americane.Pe Twitter , internautii au criticat acest articol, spunand ca obligatia de a petrece cateva zile acasa nu are legatura cu marile razboaie ale secolului XX."Trebuie sa ai cel putin 100 de ani pentru a-ti aminti de Primul Razboi Mondial sau de epidemia de gripa spaniola din 1918, cel putin 90 de ani pentru a-ti aminti de Marea Criza economica si cel putin 80 de ani pentru a-ti aminti de al Doilea Razboi Mondial", scrie Stephanie Zacharek. "Dar restul dintre noi nu am fost niciodata pregatiti pentru asta".Si pentru a numi evenimentele care au marcat anul, in acest caz "o reaparitie a dezastrelor ecologice care confirma pana la ce punct am distrus natura, alegeri contestate de un argument fantezist si un virus probabil transmis de un liliac care poate afecta populatia si poate lua viata a 1,5 milioane de persoane in lume".De formatie critic de cinema, Stephanie Zacharek explica in continuare ca "daca 2020 era un film distopic, ati fi intrerupt filmul dupa 20 de minute". In afara de faptul ca este cel mai prost din istorie, anul acesta este "banal si fad".Editorialista de la Time concluzioneaza cu o speranta pentru anul care vine. "Americanii sunt optimisti. De aceea aliatii nostri ne apreciaza chiar daca rad de noi pe la spate - dar nu ne pasa! Optimismul nostru este trasatura noastra de caracter cea mai ridicola dar si cea mai draguta. Viata nu este doar un frumos rasarit de soare, uneori trebuie sa treci prin ore intunecate inainte".Pe Twitter, textul a fost ironizat. "Este amuzant sa vezi ca aceasta generatie crede ca a trait cel mai prost an din istorie in timp ce se uita la Netflix ". Altii au scris: "Time spune ca 2020 este cel mai prost an din istorie. Imi imaginez universul pe cale sa spuna: "Asteapta putin si vei vedea...".