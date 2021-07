Televiziunile, vazute ca principala sursa de dezinformare. Un sfert din romani considera ca Rusia raspandeste stiri false in Romania. Care sunt principalele mesaje

Expunerea la stiri false

Canale media expuse dezinformarii

Influentare optiuni de vot

Tari care sustin propaganda

Acord afirmatii - superioritate culturala

In partea a treia a sondajului "Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si fenomenului stirilor false" aflam ca cei mai multi respondeti cred ca au fost expusi la informatii false in ultimele luni, dar si ca televiziunea este cea care dezinformeaza."Televiziunile, si nu social media, sunt percepute ca sursa principala de stiri false, desi cei expusi social media si-au schimbat opiniile si perceptiile mai mult decat cei expusi mediei TV. Perceptia potentialului economic mai mare al Romaniei in afara UE decat in interiorul acesteia este mai accentuata in randul populatiei cu studii primare si medii din zone rurale, desi statisticile economice contrazic aceasta perceptie.Superioritatea culturala a romanilor fata de confratii lor comunitari este perceputa ca atare in principal de catre cei cu studii primare si medii fata de cei cu studii superioare. Se prefigureaza concluzia nevoii de educatie pentru discernerea informatiilor reale, dovedite si verificate, dar si forta mesajelor cu caracter emotional, validant si narcisic la nivel national", sustine Dan Andronache, vice-presedinte True Story Project (TSP)."Datele sociologice din iunie 2021 confirma concluziile sondajului din martie 2021, aratand ca o cel putin jumatate dintre romani constientizeaza ca au fost expusi personal in ultimele luni la stiri false sau dezinformari pe diverse canale (TV, siteuri de stiri, Facebook ). De asemenea, putin peste jumatate cred ca cele mai expuse canale la dezinformari sunt posturile tv , urmate de retelele sociale, dar cu diferente semnificative de perceptie intre tineri care considera ca retelele sociale sunt un mediu mai expus la dezinformari si varstnici care indica posturile de televiziune drept cele mai expuse.Acest tip de perceptie este influentata si de faptul ca posturile tv sunt in continuare principala sursa de informare pentru majoritatea populatiei. Pe acest fond, remarcabil este faptul ca trei patrimi dintre populatie crede ca optiunile de vot ale romanilor sunt afectate de dezinformari si stiri false", a subliniat si Remus Stefureac, presedinte Strategic Thinking Group.50,1% dintre respondenti apreciaza ca in ultimele luni au fost expusi la stiri false sau dezinformari in foarte mare si mare masura (fata de 55% in martie), iar 45,6% ca au fost expusi in mica masura sau foarte mica masura/deloc (fata de 42,6% in martie). 4,3% nu stiu sau nu raspund la aceasta intrebare (fata de 2,5% in martie).Analiza socio-demografica: Procente mai ridicate ale celor care sunt de parere ca au fost expusi in mare si foarte mare masura in ultimele luni la stiri false se regasesc in randul urmatoarelor categorii socio-demografice: persoane intre 30 si 44 de ani, gulere albe, persoane cu venituri mai mari.Considera ca au fost expusi in mica masura sau foarte mica masura/deloc la stiri false in special persoane cu studii primare, inactivi pasivi, persoane care nu folosesc retele sociale.52,6% dintre respondenti considera ca posturile TV sunt cele mai expuse la dezinformari si propagarea de stiri false, 34,9% considera ca in aceasta situatie se afla retelele sociale, 4,4% ziarele si revistele, 2,3% posturile de radio , 5,8% nu stiu sau nu raspund.Analiza socio-demografica: Sunt de parere ca retelele sociale sunt cele mai expuse la dezinformare mai ales persoane din urmatoarele categorii: tineri pana in 30 de ani, persoane cu studii superioare si persoane din categoria gulerelor albe.Sunt de parere ca posturile TV sunt cele mai expuse la dezinformare mai ales persoane din urmatoarele categorii: persoane cu varsta peste 60 de ani, persoane care locuiesc in regiunile Nord Est si Sud Est si persoane din categoria gulerelor albastre.39% dintre tinerii intre 18 si 29 de ani considera ca posturile TV sunt cele mai expuse dezinformarii si 53% ca retelele sociale sunt cele mai expuse. Cele mai expuse dezinformarii sunt in proportie de 51% posturile TV pentru persoanele intre 30 si 44 de ani si retelele sociale in proportie de 40%. Pentru persoanele intre 45 si 59 de ani, cele mai expuse dezinformarii sunt posturile TV (54%) si retelele sociale (32%). Pentru presoanele peste 60 de ani, cele mai expuse dezinformarii sunt posturile TV (60%) si retelele sociale (22%).Posturile TV sunt considerate cele mai expuse dezinformarii de 44% dintre presoanele cu educatie primara, in timp ce retelele sociale sunt considerate cele mai expuse dezinformarii de 33% dintre aceste persoane.57% dintre persoanele cu studii medii considera ca posturile TV sunt cele mai expuse deinformarii si 30% ca retelele sociale sunt cele mai expuse dezinformarii. Posturile TV sunt considerate cele mai expuse dezinformarii de 41% dintre presoanele cu educatie primara, in timp ce retelele sociale sunt considerate cele mai expuse dezinformarii de 56% dintre aceste persoane.Intrebati in ce masura considera ca optiunile de vot ale romanilor sunt afectate de dezinformare si fake-news-uri, 74,4% dintre cei chestionati raspund ca sunt afectate in mare si foarte mare masura. 22,1% considera ca sunt afectate in mica si foarte mica masura si 3,6% nu raspund.Analiza socio-demografica: Sunt de parere ca optiunile de vot sunt afectate in mare si foarte mare masura de dezinformare si fake-news-uri intr-o masura mai mare decat media populatiei, mai ales persoane cu studii superioare, persoane care locuiesc in Bucuresti Ilfov, din categoria gulerelor albe.In randul persoanelor cu studii primare si al locuitorilor din regiunea Nord Vest se intalnesc cele mai ridicate procente ale celor care considera ca optiunile de vot ale romanilor nu sunt afectate de dezinformare si fake news decat in mica si foarte mica masura.In viziunea a 25,2% dintre romani, Rusia este principala tara care sustine actiuni de propaganda, dezinformeaza si raspandeste stiri false in Romania. Uniunea Europeana este vazuta ca sustinand actiuni de propaganda, dezinformand si raspandind stiri false in Romania de 13,8% dintre cei intervievati, urmata de China (12,2%), Ungaria (8%), SUA (7,9%) si Germania (3,5%). 2,1% dintre cei chestionati considera ca alta tara sustine astfel de actiuni in Romania, iar 27,3% nu stiu sau nu raspund72,7% din populatie este de parere ca Romania mai trebuie sa recupereze in multe domenii fata de statele din Occident, dar cultural este superioara celor mai multe dintre ele. 21,4% sunt in dezacord cu aceasta afirmatie, iar 5,9% nu stiu sau nu raspund.Analiza socio-demografica: Sunt de parere intr-o porportie mai mare decat media populatiei ca Romania mai trebuie sa recupereze in multe domenii fata de statele din Occident, dar cultural este superioara celor mai multe dintre ele, mai ales gulerele albastre, din regiunea Sud Vest Oltenia si persoanele care declara ca venitul nu le ajunge nici pentru strictul necesar. Cei care sunt in dezacord fac parte mai ales din categoria persoanelor cu educatie superioara si gulerelor albe.