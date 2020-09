Antena 3, sanctionata dupa un derapaj electoral cu Adriana Bahmuteanu si atentionata pentru o emisiune cu Dana Budeanu

Atat Adriana Bahmuteanu cat si Clotilde Armand sunt candidate pentru functia de primar al Sectorului 1."Emisiunea a fost total dezechilibrata. A venit Adriana Bahmuteanu si a spus tot ce a vrut ea despre contra-candidata si sub forma de intrebari a facut niste acuzatii. Ca a omorat un om sau ca nu are pe constiinta ca a facut asa ceva.Mie mi se pare foarte grav sa spui asa ceva.Nimeni nu a reactionat in niciun fel, poate ca ea (n.r Clotide) nu a vrut sa raspunda, poate ca era obosita dupa scandal. Nu poti sa spui pe post orice. Moderatorul trebuia sa intervina. Chiar mi se pare ca este dezechilibru total. Antena 3 a fost partasa la aceste acuzatii prin felul cum a tratat subiectul", a declarat Dorina Rusu in sedinta CNA din 17 septembrie, conformPostul TV a fost sanctionat cu 5.000 de lei.Pe 1 septembrie a avut loc, tot la Sinteza Zilei, o emisiune cu Dana Budeanu. Alaturi de Mihai Gadea, moderatorul emisiunii, Budeanu a avut mai multe critici la adresa lui Nicusor Dan , candidatul PNL la primaria Capitalei. In schimb, Budeanu a avut o sustinere masiva pentru Gabriela Firea Citeste si: