Antena 3 si Romania TV au fost amendate de CNA pentru subiectele legate de presupusa frauda la alegerile locale din Sectorul 1

"Intrunit in sedinta publica din data de 10.11.2020, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare privind emisiuni de stiri si dezbateri in care s-au abordat subiecte legate de presupusa frauda de la alegerile locale din sectorul 1, emisiuni difuzate de posturile Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea Plus si Romania TV in perioada 29.09-11.10.2020", informeaza CNA intr-un comunicat transmis AGERPRES.Constatand incalcari ale legislatiei audiovizualului, CNA a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni:- amenda de 25.000 de lei postului Antena 3 pentru editiile din 29 si 30.09.2020 ale emisiunii "Sinteza Zilei", difuzate fara a fi respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504 / 2002 si nici cele ale art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 67 si art. 40 (1) din Codul de reglementare a continutului audiovizual - amenda de 10.000 de lei postului Romania TV pentru incalcarea dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504 / 2002 si ale art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 67 si art. 40 (1) din Codul de reglementare a continutului audiovizual, la difuzarea mai multor editii ale emisiunii "Punctul Culminant";- somatie publica postului Realitatea Plus, pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) in cadrul emisiunii "Legile Puterii".CNA precizeaza ca Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza la art. 3 - (...) (2) ca "toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor".Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza la art. 40 (1) ca "in virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate si invitate sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere"."In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt", informeaza Consiliul.De asemenea, art. 64 (1) ca "in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii: a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.Conform aceleiasi decizii, la art. 67 se arata ca "in exercitarea dreptului lor de a-si exprima opinii sau puncte de vedere in legatura cu subiecte de interes public, prezentatorii si moderatorii trebuie sa asigure o separare clara a opiniilor de fapte si nu trebuie sa profite de aparitia lor constanta in programe intr-un mod care sa contravina exigentelor de asigurare a impartialitatii".