China interzice BBC sa mai emita pe teritoriul tarii. "Informatiile trebuie sa fie veridice si corecte"

"Suntem deceptionati"

Intr-un comunicat, Administratia nationala chineza pentru radio si televiziune a precizat ca postul britanic a incalcat principiul potrivit caruia "informatiile trebuie sa fie veridice si corecte si sa nu aduca prejudicii intereselor nationale ale Chinei". De asemenea, organismul chinez mentionat a indicat ca "nu autorizeaza BBC sa continue sa emita in China". BBC s-a declarat "deceptionat" de decizia autoritatilor chineze. "Suntem deceptionati ca autoritatile chineze au decis sa ia aceasta masura. BBC difuzeaza informatiile internationale cele mai sigure din lume si acopera subiecte din lumea intreaga intr-o maniera onesta si impartiala", a declarat o purtatoare de cuvant a postului britanic.La randul sau, ministrul de externe britanic Dominic Raab a calificat decizia Beijingului drept " o restrangere inacceptabila a libertatii presei " si ca aceasta masura nu va face "decat sa afecteze reputatia Chinei in ochii lumii".Decizia Chinei intervine la o saptamana dupa ce autoritatea britanica de reglementare in domeniul media (OFCOM) a revocat licenta de emisie pentru canalul de televiziune chinez de limba engleza CGTN intrucat a ajuns la concluzia ca Partidul Comunist chinez are responsabilitatea editoriala finala pentru programele postului respectiv.