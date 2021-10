Gazetarul Cristian Tudor Popescu: "Creștin n-am fost decât cu forța, mă bate gândul să devin musulman"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a mărturisit într-un editorial că îl bate gândul să devină musulman după decizia luată recent de Muftiatul Cultului Musulman din România.

Hotărârea prevede ca accesul în incinta Muftiatului să fie permis doar pe baza certificatului verde, acesta fiind primul dintre cultele religioase care solicită dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau un test negativ pentru cei care vor să intre în lăcașul de cult.

În editorialul de pe Republica, gazetarul se referă la mai multe probleme de actualitate, de la sporul demografic negativ și rezolvarea crizei politice până la lipsa căldurii din Timișoara.

Care este rezolvarea rapidă a crizei politice, în viziunea lui CTP

"Propun o soluție mult mai rapidă și mai clară pentru rezolvarea crizei politice: să se reunească plenul Parlamentului, prezența obligatorie, se închid ușile și se dă drumul unui bellum omnium contra omnes, încăierare toată lumea cu toată lumea, transmisă în direct. Vor câștiga detașat, chiar și fără ajutorul de categorie grea al senatoarei urlătoare, matracucii de la AUR. După care, aceștia vor ocupa Palatul Victoria și vor guverna țara ei singuri, după cheremul lor.

România are nevoie de o stăpânire AUR. După treizeci și ceva de ani de la căderea clanului scorniceștean, a rămas în poporul ăsta o sete de dictatură a pitecantropilor ceva de speriat. Nici masele, nici partidele, nu dau un sfanț pe democrație, întrucât e obositoare, ineficientă și, cum a zis Iohannis, eșuată. Așa că un vaccin cu AUR poate ne-ar mai sătura de virusul dictaturii. Sau poate că vaccinul ne va îmbolnăvi definitiv, cum zice AUR."

Problema sporului demografic negativ din țara noastră

"Statisticile arată că, până în 2050, populația României va scădea la 15 milioane, dintre care o treime vor fi pensionari. Guvernele se schimbă de la an la an, iar sporul demografic rămâne constant negativ de la an la an. Și românii pleacă din țară.

UDMR sunt singurii care propun măsuri în programul de guvernare pentru creșterea natalității în România. Dar nu și interzicerea avorturilor. Și atunci, n-ar fi bun un Ceaușescu, să mai facem niște decreței și să închidă granițele?", se întreabă, retoric, gazetarul.

Lipsa căldurii din Timișoara

"Primarul Dominic Fritz i-a anunțat pe timișoreni, fără să-i cadă dinții, că n-are bani să le dea căldură și apă caldă, că nu le rămâne decât să înghețe în case și în spitale. În decembrie `89, pentru că erau condamnați la frig și foame, timișorenii au ieșit cu pieptul gol în fața gloanțelor armatei trimise de un Ceaușescu pe care nu l-au votat niciodată.

Acum, ce să facă? Cum să se lupte cu nepăsarea, prostia, bulibășeala, cruzimea celor aleși de ei?"

Primul dintre cultele religioase care solicită dovada vaccinării

"Creștin n-am fost decât cu forța, când mi s-a aplicat un înec simulat în piscina Cristelnița. Acum însă, mă bate gândul să devin musulman. De ce? Pentru că Muftiatul Cultului Musulman din România a decis ca accesul în incinta Muftiatului să fie permis doar pe baza certificatului verde. Este primul dintre cultele religioase care solicită dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau un test negativ pentru cei care vor să intre în lăcașul de cult.

Mai mult decât atât: spre deosebire de patriarhul Ciobotea, omologul lui musulman, muftiul Murat Iusuf, s-a vaccinat cu două doze și acum anunță public că o face și pe a treia „îndemnându-i pe membrii comunității să apeleze cu încredere la vaccin, pentru a-și asigura o rezistență mai mare la virus”. Alhamdulillah!", își încheie Cristian Tudor Popescu editorialul de pe Republica.

