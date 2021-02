CTP, critici la adresa lui Dragos Bucur: Se alatura unor personaje ca senatoarea Cascada Urlatoarea

Jurnalistul este de parare ca actorul a avut o atitudine "teatrala si a vrut sa provoace" . In ceea ce priveste lupta acestuia cu "dictatura medicala", CTP spune ca Dragos Bucur se eroizeaza si i-a explicat actorului care este sensul cuvantului "linsaj", arata Digi 24."Vorbiti de ura, de valul de ura pe care l-a trezit postarea domnului Bucur. Dar cum a formulat domnul Bucur interventia domniei sale? (In cazul in care nu aveati pe cine sa injurati...) Aha! Dansul provoaca! De ce trebuia sa inceapa cu aceasta propozitie?Va dau eu un motiv sa ma injurati pe mine, injurati-ma! Este in mod evident o atitudine teatrala, cinematografica a domnului Bucur din pricina acestei propozitii. N-a spus << eu nu ma vacinez, nu port masca, pentru ca... >> . Putea sa vina cu niste argumente rationale in favoarea acestei decizii", a spus CTP, intro interventie la Digi 24 Gazetarul a mai precizat ca "de pilda, am spus si eu aici cu mult inainte de Iohannis, de Citu, de cei care s-au vaccinat public, ca ma ofer sa ma vaccinez public pentru a creste increderea in vaccin, pentru a arata ca nu se intampla nimic rau. Deci am facut si eu un gest public legat de vaccin, ca si domnul Bucur.Avem acelasi drept, numai ca eu am argumentat. Am spus de ce fac asta, am adus argumente stiintifice, fapte, date. Domnul Bucur nu aduce niciun argument de aceasta natura, incepe in stilul asta, bineinteles ca cei care se ocupa cu asta pe internet au raspuns cu generozitate. Au acelasi drept acesti insi, ca si domnul Bucur, sa se exprime. Putea sa stea acasa, sa-si vada de viata, sa nu poarte masca si sa nu se vaccineze, dar sa nu comunice lucrul acesta. A considerat ca trebuie sa-l comunice si in acest mod provocator".Conform lui Cristian Tudor Popescu, "acesti insi au dreptul de exprimare, pe care il apara domnul Bucur. Mai jos ce spune? << Celor ce aleg sa injure si sa atace ii sfatuiesc sa se gandeasca la faptul ca in curand s-ar putea sa fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o parere.Cred ca ne apropiem de acel moment si nu vreau sa particip la crearea lui. >> Hai sa-nnebunesc! Pe bune! Se apropie dictatura lui Citu-Mitu, a lui Iohannis... a lui Iohannis mai putin, ca n-are timp sa instituie dictatura, ca se duce la schi, si a lui Sica Orban. Astia o sa instituie dictatura.Despre asta vorbeste domnul Bucur, care este un erou. El nu face asta pentru ca nu este convins de argumentele legate de eficienta vaccinului, nu! Ci pentru ca vrea sa fie un erou al luptei impotriva dictaturii pe care o introduc USR -istii si PNL -istii, care sunt mai ocupati in clipa de fata sa-si sparga capetele unii altora. Si domnul Bucur vorbeste despre asta , eroizandu-se, avand vreo 40 si ceva de ani, n-a prins Ceausismul, se alatura altor insi, ceva mai in varsta decat el, care, tot asa, lupta cu masca.Lupta cu guvernul cu Iohannis, cu dictatura medicala, ei fiind inainte de 89 de meserie turnatori la Securitate, cu nume de cod, si acum sunt luptatori cu dictatura. Si domnul Dragos Bucur, din pacate, se alatura prin aceasta postura - pentru mine ridicola. Noi, astia care purtam masca si respectam regulile, suntem niste fricosi, lasi. Cine-ti baga, dom'le, pumnul in gura? Vaccinul nu e obligatoriu, dimpotriva, lumea face coada. Cu care dictatura lupta domnul actor Bucur?""Aia este impotriva legii (faptul ca Dragos Bucur nu poarta masca, n.red.)! Dansul spune: Eu nu voi respecta legea! Daca eu spun acum ca am de gand sa vin cu niste vin - vin cu niste vin! - cu niste prieteni, rupem usa unui restaurant, ca noi ne simtim bine la restaurantul Brotacelul, nu vrem sa stam acasa, ne ducem acolo si bem niste sprituri, pentru ca noi suntem niste oameni liber, nu ne lasam calcati in picioare, dom'le! Ce facem noi? Incalcam legea! Acelasi lucru il spune domnul Bucur, nu port masca. Ca nu vrei sa te vaccinezi? In regula, foarte bine, respect, sa fii sanatos! Ca nu poarta masca este o incitare la nerespectarea legii. Domnul Bucur ce spune : Eu am aceasta pozitie, nu ma vaccinez si nu port masca, dar nu incurajez pe nimeni... Pai ce spuneai mai sus? Astia care purtati masca si care va vaccinati sunteti niste lasi, niste rahati in ploaie, va e frica ca va da afara... << Spun ce gandesc pentru ca oamenii (iar) - acel iar din paranteza inseamna inainte de 1989! - sa nu aleaga varianta in care tac si pastreaza pentru ei si familiile lor - pai asa era inainte de 1989, in bucatarie, curajul de la closet, cu trasul apei - de teama sa nu fie linsati public >>.Domnul Bucur este un actor bun. Mie imi pare rau ca domnul Bucur se alatura in mod mecanic unor personaje ca senatoarea Cascada Urlatoarea, sau individul ala cu ocupatie incerta, Catarama, sau comicul carciumar, sau cantaretul Bittman. Nu stiu de ce a ales sa faca lucrul acesta.Mai e un cuvant acolo - linsati. Linsajul inseamna un mod clar, inseamna omorarea cuiva fara judecata, de la John Lynch, ala care a brevetat procedeul si era folosit in mod special impotriva negrilor. Nu inseamna altceva, nu poti sa fii linsat mediatic. Nu esti linsat ca te-a injurat, te-a injurat si te-ai dus acasa, ti-ai vazut de treaba.Sigur, te deranjeaza, se aduna niste zgura cand inghiti un numar urias de astfel de laturi de pe net si diverse televiziuni, dar nu te omoara nimeni. Dramatizarea asta! Linsat public! Linsat inseamna sa fii invitat la o partida de cravate, pe dealul de langa oras, la apusul soarelui", a mai precizat Cristian Tudor Popescu.