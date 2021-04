Motivul pentru care Belarus a ridicat licenta postului Euronews

Intr-o declaratie, se spune ca valabilitatea licentei pentru canal a expirat. In locul sau, in grila de programe a fost introdus canalul rus Pobeda ("Victoria"), care ofera filme clasice ale cinematografiei sovietice si seriale TV despre Al Doilea Razboi Mondial.Intre timp, citand un purtator de cuvant al ministerului care a vorbit cu Rai Novosti, Euronews spune ca actiunea a fost luata deoarece canalul difuza anunturi in engleza in loc sa le traduca in rusa sau bielorusa.Comentand interdictia, Euronews a precizat: "Regretam profund decizia de a suspenda, incepand de astazi, difuzarea Euronews in Belarus. Nu am fost instiintati cu privire la aceasta decizie si nici cu privire la motivele acesteia si am aflat despre aceasta in aceasta dimineata prin presa . Euronews este mandru ca este recunoscut, in intreaga lume, ca un canal media independent care ofera stiri impartiale. De aproape trei decenii, misiunea noastra a fost aceea de a incuraja oamenii sa isi formeze propriile opinii, oferind o diversitate de puncte de vedere. Euronews apreciaza libertatea presei si va face tot posibilul pentru a se asigura ca publicul sau din Belarus poate avea din nou acces la jurnalismul sau impartial si de calitate.Intre timp, aceste audiente vor putea sa ne urmareasca in continuare pe platformele noastre digitale"