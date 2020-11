Actorul Matthew Perry anunta ca filmarile pentru reuniunea "Friends" sunt amanate

"Reuniunea 'Friends' a fost reprogramata pentru inceputul lunii martie", a scris Perry joi pe contul sau de Twitter . "Se pare ca vom avea un an incarcat. Exact cum imi place!", a adaugat actorul.Filmarile la episodul special erau programate sa inceapa in luna august, insa au fost intarziate din cauza pandemiei de coronavirus.Episodul ii va aduce din nou impreuna pe actorii din distributia originala, Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) si David Schwimmer (Ross).Pana vineri dimineata, tweet-ul lui Perry primise peste 100.000 de aprecieri.Serialul "Friends", despre aventurile a sase tineri prieteni care locuiau in New York, a fost difuzat initial din 1994 pana in 2004.Ultimul episod a fost vizionat de 52,5 milioane de telespectatori din Statele Unite, devenind cel mai urmarit episod TV din anii 2000.Zvonurile despre o reuniune "Friends" au inceput sa se inmulteasca dupa ce Aniston a publicat anul trecut o fotografie in care actorii din distributie apareau impreuna. Mesajul actritei, prima sa postare pe contul sau de Instagram, a avut nevoie de doar cinci ore si 16 minute pentru a-i aduce un milion de abonati.Filmarile pentru episodul special "Friends" vor fi realizate pe scena originala, "Stage 24", de la Warner Bros din Burbank, California.Episodul va fi difuzat pe serviciul de streaming HBO Max la o data care nu a fost inca anuntata.