Funeraliile printului Philip au fost urmarite, sambata, de mai mult de 13 milioane de telespectatori din Marea Britanie VIDEO

Slujba religioasa de o ora a fost urmarita de 11 milioane de oameni la BBC , de 2,1 milioane - la ITV, si de aproximativ 450.000 - pe Sky.Cifrele sunt preliminare si vizeaza intervalul orar 15:00 - 16:00 BST.Ceremonia de la Castelul Windsor a fost transmisa la radio si pe cateva canale de YouTube.Pe platforma video, streaming-ul BBC a inregistrat 7,5 milioane de vizionari pana duminica dimineata.Nu au fost comunicate cifrele pentru live streaming-ul de pe canalul The Royal Family, dar duminica acesta era al treilea in lista trending.Un program separat difuzat de BBC Two sambata seara, cu imagini din timpul ceremoniei, a fost urmarit de 1,31 de milioane de telespectatori.In 2002, mai mult de 10 milioane de persoane din Marea Britanie au urmarit funeraliile reginei-mama Elizabeth, desi acea ceremonie a avut loc intr-o marti.In 1997, funeraliile printesei Diana au fost urmarite de 31 de milioane de telespectatori, un record de audienta Sambata, serviciul religios a avut loc intr-un cadrul restrans, cu doar 30 de participanti, din cauza pandemiei. Regina a stat singura in Capela St. George de la Castelul Windsor, iar la ceremonie au participat toti copiii ei si ai ducelui de Edinburgh si, intre altii, printii William si Harry.