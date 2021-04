Imagini inedite cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in documentarul "The Queen Unseen" difuzat de ITV VIDEO

Pe 21 aprilie, regina Angliei va implini 95 de ani. Cu aceasta ocazie, postul britanic ITV1 difuzeaza joi seara un documentar ce prezinta parcursul suveranei care detine recordul de longevitate pe tronul britanic.Intitulat "The Queen Unseen", filmul va fi compus din imagini rare, niciodata difuzate, precum si filme de amator. "Este regina noastra, asa cum nu a mai fost vazuta inainte", promite trailerul documentarului."Prin videoclipuri rare si nedifuzate, precum si prin intermediul filmelor de amator recent descoperite, o vom descoperi pe adevarata Elizabeth Windsor . Descoperiti regina in intimitate, cea care intotdeauna s-a sacrificat pentru coroana si datorie", potrivit marturiilor din documentar.Filmul arata si secvente de viata privata a familiei regale, relativ necunoscuta.Printre imaginile de arhiva, Daily Mail vorbeste despre un film de vacanta, realizat cu camera video la Craciunul din 1953, pe cand regina si sotul ei erau in vacanta.Cuplul format din guvernatorul general al Noii Zeelande din epoca, Willoughby Norrie, si sotia sa, Patricia, i-au primit la domiciliul lor. In aceste imagini, poate fi vazut printul Philip care incearca, fara succes, sa se urce pe o saltea gonflabila in piscina, sub privirile amuzate ale reginei Elisabeta a II-a, pe atunci in varsta de 27 de ani.Cotidianul anunta alte imagini din episoade emblematice cu suverana, in special un videoclip din 1960 in care il tine in brate pe printul Andrew, pe atunci in varsta de 7 ani, sau vizita sa la maresalul Tito, dictatorul din fruntea Iugoslaviei, la Belgrad in 1972.