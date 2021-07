Jurnalistă RTL, concediată după ce s-a descoperit că s-a murdărit cu noroi înaintea unei transmisiuni live despre inundații. VIDEO

Este vorba despre Susanna Ohlen, 39 de ani. Aceasta s-a murdărit de noroi pentru a pretinde că a ajutat la intervenţiile din oraşul Bad Munstereifel ca urmare a inundaţiilor, care în Germania au ucis 128 de persoane.RTL.de a difuzat reportajul despre inundaţiile din respectiva localitate, dar reporteriţa a fost filmată de un locuitor care a publicat marţi videoclipul pe internet.Apoi, reporterul a transmis știreaReprezentanţii postului au spus: "Abordarea reporterului nostru contravine clar principiilor jurnalistice şi propriilor noastre standarde. Prin urmare, ea a fost concediată de luni după ce am aflat".În videoclip, Ohlen apare într-o cămaşă albastră, pălărie şi cizme, aplecată, luând noroi şi murdărindu-şi hainele şi apoi faţa, fiind într-o zonă distrusă de ape, case prăbuşite şi resturi.În înregistrare se aude o persoană care râde în timp ce reporteriţa, plină de noroi, se întoarce către cameraman pentru a transmite reportajul.Ohlen lucra la RTL din 2008 şi a prezentat "Good Evening RTL", "Good Morning Germany" şi "Point 12" printre alte emisiuni Ulterior, Susanna Ohlen a scris pe Instagram: „Luni, în zona inundațiilor, am făcut o greșeală gravă. După ce am ajutat ca persoană particulară în zilele anterioare (la curățarea zonei - n.n.), mi-a fost rușine să stau în fața camerei în haine curate. Apoi, fără să mă gândesc de două ori, mi-am întins noroi pe haine. Ca jurnalist, nu ar fi trebuit să fac asta niciodată. Ca o persoană căreia îi pasă de suferința celor afectați, pur și simplu s-a întâmplat. Îmi pare rău”, relatează Der Spiegel.Bilanţul victimelor în urma inundaţiilor devastatoare în Germania a era duminică de 156 de morţi, ceea ce ridică la cel puţin 183 numărul deceselor înregistrate în urma intemperiilor din vestul Europei, relatează AFP.În landul german Renania-Palatinat, poliţia locală a raportat 110 morţi, faţă de 98 în bilanţul precedent.