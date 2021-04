Unde s-a angajat, pe bani frumosi, fosta purtatoare de cuvant a lui Klaus Iohannis

Madalina Dobrovolschi s-a angajat acum la compania de stat Electrica SA, unde se va ocupa de infiintarea unei fundatii."Pe mine ma pasioneaza de foarte multi ani, imi doream foarte mult sa imi completez sufleteste cariera cu o chestiune din asta. Aveam demult in plan o serie de actiuni filantropice si dorinta mea s-a intersectat cu planurile Corinei Popescu de la Electrica. E visul ei de multi ani sa faca o fundatie la Electrica. Din pacate, lucrurile stagnau acolo, nu se miscase nimic de vreo 4 ani. Asa ca a contactat pe cineva din piata - care am fost eu - sa se ocupe de treaba asta. Sunt acolo de doua luni. Am trecut printr-un concurs, ca orice angajat al companiei. Sunt senior consultant al managerului, sunt consultantul Corinei Popescu in zona de comunicare si zona asta de CSR - corporate social responsibility. Derulez activitati de comunicare in zona de CSR. Toate recomandarile mele au venit in zona de CSR", a declarat Madalina Dobrovolschi pentru Economedia.ro.Dobrovolschi se ocupa practic de conturarea unui proiect al viitoarei fundatii a Electrica, care va avea activitati de filantropie corporativa, principalii piloni care sunt luati in calcul fiind educatie, mediu, societate, saracie energetica, invatamant dual sau alte zone care tin de profilul companiei.Statul roman, prin Ministerul Energiei, e cel mai mare actionar al Electrica SA, cu 48,7% din actiuni, restul fiind detinute de investitori privati.Madalina Dobrovolschi a fost incadrata ca senior consultant al managerului Corina Popescu, functie pe care a ocupat-o prin concurs in urma cu aproape doua luni.Salariul acesteia este confidential, dar dupa cum se stie la Electrica SA angajatii beneficiaza de retributii consistente.Madalina Dobrovolschi (37 ani) a mai fost jurnalist la TVR , B1 TV si Antena 3 . In campania pentru alegerile prezidentiale din 2014, ea a moderat, la postul B1 TV, dezbaterea dintre Klaus Iohannis si Victor Ponta .Fosta purtatoare de cuvant a presedintelui Iohannis este casatorita cu Emil Dobrovolschi, unul dintre cei mai buni piloti de la Tarom , ei avand impreuna o fetita. Dobrovolschi a mai fost casatorit si mai are doi copii. 