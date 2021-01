Mike Pompeo: China comite ''genocid'' impotriva musulmanilor uiguri

"Cred ca acest genocid este inca in curs si ca noi asistam la o tentativa sistematica de distrugere a uigurilor din partea partidului-stat chinez", a adaugat secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat la final de mandat, intr-un comunicat. Pompeo a evocat de asemenea "crime impotriva umanitatii" comise "cel putin din luna martie 2017" de catre autoritatile chineze impotriva uigurilor si "a altor membri ai minoritatilor etnice si religioase din Xinjiang".Presedintele ales Biden estimase si el inainte de alegerea sa in noiembrie, potrivit unui comunicat al echipei sale de campanie publicat in august, ca represiunea impotriva acestei minoritati musulmane constituie un "genocid comis de guvernul autoritar al Chinei", potrivit AFP."SUA cer Republicii Populare Chineze sa elibereze imediat toate persoanele detinute arbitrar si sa puna capat sistemului sau de lagare de internare si de detentie, resedinte supravegheate si munca fortata", a insistat Mike Pompeo.Potrivit expertilor straini, peste un milion de uiguri sunt in detentie in lagare de reeducare politica. Beijingul dezminte si afirma ca este vorba de centre de formare profesionala destinate sa previna terorismul si separatismul dupa atentate atribuite uigurilor.CITESTE SI: VIDEO ''Palatul lui Putin'', in centrul unei anchete publicate de Fondul de lupta impotriva coruptiei al lui Navalnii