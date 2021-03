Mirela Vaida a fost atacata cu un bolovan, de o femeie dezbracata, in timpul emisiunii Acces direct

Femeia a intrat dezbracata in platou, alergand, si a aruncat cu un bolovan spre Mirela Vaida, in timp ce striga: "Da-mi banii".Producatorii au chemat Politia si Ambulanta.Mirela Vaida sustine ca nu o cunoaste pe femeie, potrivit site-ului Antena3 . In plus, Vaida a povestit ca este socata si ca se teme pentru siguranta ei."Am chemat Politia (...). Sunt in soc. Imi este frica pentru viata mea. Nu am depus o plangere la Politie dar poate ar trebui sa o fac, pentru ca primesc foarte multe amenintari inclusiv pe Facebook si pe Youtube de la o doamna care se intituleaza Magdalena Serban si care imi spune vei plati toata viata pentru ce mi-ai facut la Acces Direct, ca din cauza ta fac puscarie. Dupa 16 ani o sa ies si o sa te omor. Magdalena Serban este criminala de la metrou care este in puscarie si imi este teama ca ea chiar ma ameninta, asa ca voi lua lucrurile mai in serios", a spus Vaida.