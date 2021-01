Noul ministru al Digitalizarii, despre site-urile administrate de statul roman: "Spatiul digital guvernamental actual este o improvizatie"

"Situatia asta de haos are nevoie de un sponsor, de un sponsor puternic. Eu simt din partea Administratiei Prezidentiale ca ar putea sa fie acest sponsor care sa puna lumea la masa si cuvantul de ordine sa fie "Trebuie sa avem o Romanie digitala!"", considera ministrul.In cadrul dezbaterii organizate de comunitatea tech UPGRADE 100 au participat cu intrebari mai multi experti din Romania, printre care s-au numarat: Elisabeta Moraru - Google Romania; Monica Cadogan - Vivre; Radu Georgescu - Gecad Ventures; Iulian Stanciu - eMag; Razvan Atim - UiPath; Sabin Sarmas - fost presedinte ADR; Beniamin Mincu - Elrond; Orlando Nicoara - News.ro si antreprenor in serie; Alexandru Lapusan - Zitec; Mihai Matei - ANIS si Essensys; Bogdan Ivanel - Code 4 Romania; Cosmin Ochisor - Gapminder; Robert Berza - Fashion Days si Bogdan Axinia - eMag Ventures. Intrat de curand in politica, Teleman si-a asumat o miza importanta: peste 6 miliarde de euro sunt prevazuti pentru cheltuieli legate de digitalizarea Romaniei, bani pe care Romania trebuie sa aiba capacitatea sa ii investeasca din finantari ale Uniunii Europene."Asa cum a fost facut un pact transpartinic pentru a adera la NATO si la UE, avem nevoie de acelasi pact transpartinic care sa puna problema unei strategii de tara din care sa faca parte aceeasi intelegere transpartinica in privinta digitalizarii. Pentru ca... digital or die!", declara Teleman.Raspunzand intrebarilor invitatilor, el a mai afirmat ca e un sustinator al parteneriatelor public-privat pentru accelerarea digitalizarii Romaniei, ca doreste sa deschida datele publice prin API-uri care sa permita companiilor private sa opereze cu date publice, insa problema e ca respectivele date nu sunt in acest moment de incredere.De asemenea, proiecte precum inter-operabilitatea companiilor de stat prin protocoale unitare si servicii migrate in cloud pentru a nu mai exista probleme privind circulatia optima a datelor vor sta pe agenda de prioritati ale noului ministru. Folosirea blockchain in serviciile publice este un aspect fata de care noul demnitar s-a aratat deschis. De asemenea, respectarea unor ghiduri de licitatii publice in zona IT e considerata importanta de noul ministru.Ca prioritati pe termen foarte scurt, Teleman considera ca esentiale sunt proiectele once-only (identitatea unica in spatiul digital) si revizuirea partii de user-experience in relatia stat - cetatean.Mai puteti citi: