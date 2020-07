O petitie semnata de aproape 300.000 de persoane cere anularea unui film-blasfemie in care fiica lui Michael Jackson joaca rolul lui Iisus

Filmul se afla in post-productie. Intriga este in jurul unei tinere (Bella Thorne), o fata obsedata de Iisus, care se trezeste intr-o afacere cu droguri esuata, potrivit Variety. Ea reuseste sa scape, deghizandu-se intr-o calugarita. De mai multe ori in film Paris Jackson ii apare acesteia in chip de Iisus."Un nou film hollywoodian basfemiator, care va fi lansat curand, il infatiseaza pe Iisus drept lesbiana. Filmul "Habit" o are in distributie pe Paris Jackson care joaca rolul unui "Iisus lebiana". Niciun distribuitor nu a semnat pentru difuzare. Asa ca, sa difuzam mesajul si sa trezim oamenii in fata acestui tip de gunoi anticrestin care se raspandeste in zilele noastre, dar care, cumva, este acceptat de societate", se arata in textul petitiei.Asa cum precizeaza Variety, textul care promoveaza filmul nu mentioneaza nicaieri ca fiica lui Michael Jackson joaca rolul unui Iisus in versiune lesbiana. Asa cum a relatat The Guardian, se stie ca personajul ei va avea "un inel in nas, parul ondulat si o rochie traditionala".In distributie sunt: Hana Mae Lee, Gavin Rossdale, Caroline D'Amore, Josie Ho, Andreja Pejic, Larissa Andrade, Libby Mintz, Jamie Hince, Ada Mogilevsky, Damon Lawner si Michael Suppes.