Cum se va desfasura decernarea premiilor Oscar de anul acesta: Gala doar cu nominalizati si fara petrecerea de final

Participa doar nominalizatii si insotitorii lor

Steven Soderbergh, printre producatorii galei din acest an

Experienta producatorilor galei

Revista Variety a publicat luni o scrisoare a presedintelui Academiei Americane de Film (AMPAS) David Rubin, in care acesta face o serie de dezvaluiri despre ceremonia care va avea loc pe 25 aprilie - in aceeasi zi in care au fost anuntate si nominalizarile la cea de-a 93-a editie a premiilor Oscar, in cadrul carora filmul "Mank" a fost nominalizat la 10 categorii."Nomadland", principalul favorit al acestui sezon neobisnuit al premiilor Oscar, a primit sase nominalizari. "Anul acesta, cei care asista in persoana la aceste premii vor fi doar cei nominalizati, cei care ii insotesc si prezentatorii", a precizat Rubin in aceasta scrisoare.Aceasta decizie va reduce substantial numarul participantilor la gala premiilor Oscar. Anul acesta s-a renuntat, de exemplu, la biletele de intrare la care aveau acces prin tragere la sorti membrii Academiei pentru a asista la marea gala.David Rubin a regretat de asemenea faptul ca, anul acesta, se va renunta si la alte evenimente foarte importante, precum dejunul cu nominalizatii la premiile Oscar, desfasurat cu o saptamana inainte de gala, sau la petrecerea Governor's Ball, organizata imediat dupa ceremonie.Presedintele AMPAS a precizat ca prioritatea este acum siguranta si sanatatea participantilor, dar s-a aratat increzator ca aceste Oscaruri vor fi "unice" si "memorabile". El a dezvaluit totodata ca gala va fi transmisa din doua locatii diferite: Dolby Theatre din Los Angeles, gazda traditionala a premiilor Oscar, si gara centrala Union Station din Los Angeles, principala noutate a acestor premii.In asteptarea concretizarii detaliilor acestei gale neobisnuite, a fost confirmat faptul ca Steven Soderbergh va fi unul dintre producatorii ceremoniei prilejuite de cea de-a 93-a editie a premiilor Oscar, alaturi de Stacey Sher si Jesse Collins."Viitoarele Oscaruri sunt ocazia perfecta pentru inovatie si pentru imaginarea unor noi posibilitati de organizare acestor premii ", declarase in decembrie David Rubin."Suntem entuziasmati si terifiati in egala masura", au precizat Soderbergh, Sher si Collins, care vor debuta ca producatori ai premiilor Oscar."Ca urmare a situatiei extraordinare in care ne aflam, avem oportunitatea de a ne focaliza in mod diferit asupra cinematografiei si oamenilor si speram sa cream un show, care sa fie vizionat asemenea filmelor pe care le indragim cu totii", au adaugat ei.Jesse Collins a produs mai multe gale ale premiilor Grammy, in timp ce Stacey Sher a fost nominalizat de doua ori la premiul Oscar pentru cel mai bun film, cu "Erin Brockovich" (2000) si "Django Unchained" (2012).La randul sau, Steven Soderbergh este unul dintre cineastii cei mai respectati si mai prolifici de la Hollywood si a castigat Oscarul pentru cea mai buna regie cu filmul "Traffic" (2000).Din filmografia sa fac parte titluri ca "Sex, Lies and Videotape" (1989), trilogia "Ocean's Eleven" (2001, 2004, 2007), sau "biopic-ul" in doua parti despre Che Guevara "Che: Part One" si "Che: Part Two" (ambele din 2008).