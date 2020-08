Platforma digitala Radio Europa Libera, condusa de jurnalista Elena Vijulie Tanase

Elena Vijulie va fi, de la 1 septembrie, director al Radio Europa Libera. Pozitia a fost detinuta, pana in urma cu cateva luni, de Sabina Fati, conform Paginademedia.ro Contactata de Paginademedia.ro, Elena Vijulie a confirmat informatia, fara a da alte detalii.Serviciul Radio Romania Libera a fost relansat, dar nu ca post de radio cu licenta, ci sub forma unei platforme online de continut. La relansare, Sabina Fati a fost numita coordonator al proiectului.La sfarsitul lunii iulie, Elena Vijulie a plecat de la Digi 24. "Este o demisie amanata", spunea atunci jurnalista. Venise la postul de stiri in august 2012, ca sef al departamentului politic. Ulterior, a realizat o serie de emisiuni si proiecte de istorie recenta.Citeste si: