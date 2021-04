Premiile Oscar 2021 - sansele nominalizatilor conform bookmakerilor

Ceremonia de premiere se va desfasura in Los Angeles, in locatia obisnuita (Dolby Theatre), dar si in locatii alternative, inclusiv in Londra si Paris. Formatul va fi mai degraba unul de film decat un show de televiziune, dupa cum au dezvaluit organizatorii. Un moment special in cadrul celor 3 ore de divertisment va fi prezenta cantaretei italiene Laura Pausini.Acesta va canta Io Si, nominalizata pentru cea mai buna melodie originala, de pe acoperisul Muzeului Academiei de la Hollywood. Piesa Io Si (din The Life Ahead) este printre, avand cota 3.25 la Unibet. Concureaza cu melodia Speak Now (One Night in Miami) - cota 1.65 si Husavik (Eurovision Song Contest: Song of Ice and Fire) - cota 4.50.Iata, asadar, cum cotele la pariuri ne pot oferi indicatori importanti cu privire la sansele de castig la Premiile Oscar 2021. Evident, votul membrilor Academiei Americane de Film poate fi imprevizibil, dar, de regula, bookmakerii au dreptate. Pentru pasionatii de cinematografie , cotele ilustreaza destul de clar sansele nominalizatilor, dar pot fi si o forma de distractie la agentii online precum Unibet, la care pariorii pot castiga si premii extra prin tragere la sorti: gadgeturi de ultima generatie, bani cash si resurse suplimentare la jocurile de pe platforma.La categoria Cel mai bun Film, marele favorit este Nomadland - cota 1.15 la Unibet. Titlurile concurente sunt The Trial of the Chicago 7 (cota 7.00), Minari (cota 15.00) si Promising Your Woman (cota 18.00). Nomadland este un film de drama lansat in anul 2020, regizat de Chloe Zhao. Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie si Bob Wells apar in rolurile principale. Nomadland are in total 8 nominalizari la actuala editie a Premiilor Oscar.Cine va fi desemnata cea mai buna actrita in rol principal? Cele mai mari sanse le au Carey Mulligan (Promising Young Woman) - cota 2.25, Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) - cota 3.00, Frances McDormand (Nomadland) - cota 5.00 si Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) - cota 7.00. La categoria Cel mai bun actor, favorit este Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) - cota de 1.07 pe unibet.ro. In top se afla de asemenea Anthony Hopkins (The Father) - cota 7.50 si Riz Ahmed (Sound of Metal) - cota 15.00. Cunoscut publicului pentru roluri precum cel din Black Panther, Chadwick Boseman a decedat in luna august 2020, la varsta de 43 de ani, rapus de cancer.La Unibet se poate paria la orice categorie, de exemplu Cele mai bune costume (favorit Ma Rainey's Black Bottom - cota 1.20) sau Cel mai bun montaj (favorit Sound of Metal - cota 1.85).Premiile Oscar 2021 pot fi urmarite live pe Voyo.ro , ceremonia urmand sa fie difuzata ulterior si la TV, pe postul Pro Cinema. Brad Pitt, Harrison Ford, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renee Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle si Bryan Cranston se numara printre prezentatorii Galei.