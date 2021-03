Jurnalistele Ziare.com, Ramona Ursu si Daniela Ratiu, recompensate cu Premiul "Oscar Berger" din partea Societatii Timisoara

Renate Weber, Premiul "Secera si Ciocanul"

Printre premianti se afla si europarlamentarul Renate Weber , care a primit Premiul "Secera si Ciocanul".Festivitatea de premiere va avea loc la Timisoara, la 15 iunie 2021, la implinirea a 31 de ani de la interventia minerilor in Piata Universitatii din Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Societatii Timisoara.Iata premiile oferite de Societatea Timisoara pentru anul 2020:Premiul "Speranta" - Thierry Wolton (istoric specializat in istoria regimurilor criminale comuniste. Autor al recentei trilogii publicate la Editura Humanitas : "O istorie mondiala a comunismului. Calaii. Victimele. Complicii").Premiul "Speranta" se acorda "pentru cea mai insemnata contributie la instaurarea democratiei, destramarea structurilor comuniste si mentinerea sperantei".Premiul "Secera si Ciocanul" - Renate Weber (pentru sustinerea in Parlamentul european a incercarilor de subminare a statului de drept in Romania, proces initiat si promovat de Liviu Dragnea , fost presedinte al PSD ).Premiul "Secera si ciocanul" se acorda "pentru efortul depus intru conservarea si sustinerea sistemului si structurilor (neo) comuniste in Romania".Premiul "Ion Monoran" - Traian Orban (ranit in revolutie, fost presedinte al Asociatei Memorialul Revolutiei).Premiul "Ion Monoran" se acorda "pentru staruinta in demersurile de a decanta valorile morale in societatea romaneasca" (Ion Monoran, poet, membru fondator al Societatii si ziarului "Timisoara" -la care a scris pana la moartea sa, in 1993-, a fost cel care, in 16 decembrie 1989, a oprit tramvaiele in Piata "Maria", moment esential in declansarea Revolutiei de la Timisoara.)Premiul "Alexandra Indries" - Grupul de investigatii "Recorder"Premiul "Alexandra Indries" se acorda "pentru contributia avuta, prin intermediul cuvantului scris, la dezvoltarea spiritului civic, la promovarea principiilor democratiei si ale statului de drept in Romania" (Alexandra Indries, fost detinut politic, scriitoare, membru fondator al Societatii "Timisoara", editorialist al ziarulului "Timisoara", a murit in 1993.)Premiul "Oscar Berger" - Ramona Ursu si Daniela Ratiu (jurnaliste la " ziare .com".)Premiul "Oscar Berger" este decernat pentru inalt profesionalism, spirit civic, pentru abordarea cu curaj si responsabilitate a unor teme majore din societatea romaneasca si pentru promovarea unui spirit de eleganta si buna credinta jurnalistica (Oscar Berger a fost redactor sef si director al Ziarului TIMISOARA pana in anul mortii sale, 2013.)Pe 15 iunie 2021 se vor decerna atat premiile Societatii Timisoara din 2021 cat si cele din 2019 Festivitatea care ar fi trebuit sa aiba loc anul trecut a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19.