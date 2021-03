Cine va conduce Pro TV dupa moartea proprietarului ceh, care s-a prabusit cu elicopterul

"Companiile care fac parte din grupul PPF sunt conduse de echipe de manageri profesionisti, iar acestia isi vor continua activitatea sub conducerea lui Ladislav Bartonicek.In ansamblu, grupul PPF dispune de un sistem bine pus la punct de gestionare a proiectelor de investitii. Compania afirma faptul ca decesul fondatorului sau nu are un impact in activitatea de zi cu zi, iar grupul PPF va continua planurile de investitii si viziunea, asa cum au fost formulate de Petr Kellner si echipa sa", se arata intr-un comunicat al Pro TV, conform news.roKellner, care avea o avere estimata la 17,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes , era parte din grupul care a intreprins excursia de sambata in apropierea unui ghetar din Alaska, potrivit celor care au inchiriat elicopterul.Petr Kellner a inceput, in anii 1990, un fond de investitii prin care a cumparat pachetul majoritar al celei mai mari companii de asigurari din Cehia.In luna octombrie, el a cumparat o mare retea europeana de televiziune , Central European Media Enterprises, pentru 1,1 miliarde de dolari. El a spus atunci ca achizitia a fost facuta dintr-un "simt al responsabilitatii" si a promis ca reteaua isi va mentine obiectivitatea.Compania sa de investitii, PPF Group, a donat in pandemie statului ceh milioane de masti si mii de kituri de testare pentru Covid-19.Kellner era casatorit si avea patru copii.Petr Kellner avea deja afaceri in Romania, prin intermediul PPF, inainte de preluarea Pro TV, in principal in domeniul imobiliar, el cumparand sediul ING Bank si complexul Metropolis Center, ambele din Bucuresti. In paralel, Petr Kellner avea legaturi stranse cu piata rusa, dar si cu China.