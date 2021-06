Cadere masiva a internetului in Europa. BBC anunta ca numeroase site-uri mari nu functioneaza

Un numar de site-uri media importante nu functioneaza in prezent, printre acestea numarandu-se The Guardian, Financial Times, The Independent si New York Times. Nici Reddit si Amazon nu functioneaza.De asemenea, site-ul guvernului britanic - gov.uk - este nefunctional.Potrivit BBC.com , site-urile web afectate afisau mesajul: "Eroare 503 - Serviciu indisponibil".Din primele date, problemele ar fi legate de Fastly, serviciul care gazduieste in cloud aceste portaluri.