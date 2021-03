Un cunoscut pugilist roman, in distributia uneia dintre cele mai populare francize de jocuri video. El ar putea juca alaturi de actorii Cate Blanchett si Kevin Hart

Munteanu a mai jucat in filmul "Creed II"

Negocierile sunt, potrivit Variety, in faza finala. In adaptarea lui Eli Roth, el va juca rolul Krieg, protector al personajului Tiny Tina (interpretat de Ariana Greenblatt), adolescenta experta in explozibile.Din distributie fac parte Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis si Jack Black.Lionsgate va lansa filmul.Florian Munteanu a mai jucat alaturi de Michael B. Jordan in "Creed II". El urmeaza sa fie Razor Fist in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" al Marvel, care este asteptat sa fie lansat anul acesta."Florian aduce umanitate reala si mai multe straturi unui personaj care, la suprafata, pare complet nebun si salbatic", a spus Roth. "Krieg a fost de departe cel mai greu rol de distribuit, iar Florian l-a adus la viata si l-a inradacinat intr-un mod in care nu credeam ca e posibil. Va fi un stralucit Krieg si se va potrivi perfect distributiei noastre incredibile". Cea mai recenta varianta a scenariului "Borderlands" este scrisa de Craig Mazin ("Chernobyl"). Avi Arad si Ari Arad produc filmul prin Arad Productions, cu Erik Feig producator, prin Picturestart."Borderlands" este una dintre cele mai populare francize de jocuri video, cu peste 68 de milioane de unitati vandute in intreaga lume.