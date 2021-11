Cum a încercat Realitatea să scape de o amendă de 8.000 de euro aplicată de CNA pentru atacuri la adresa lui Klaus Iohannis: „Aş vrea să înţeleg care este atacul la siguranţa naţională”

Realitatea Plus, amendată de CNA cu 8.000 de euro pentru două emisiuni ale Ancăi Alexandrescu, fostă consilieră a lui Liviu Dragnea, a încercat să obțină anularea sancțiunii. Potrivit paginademedia.ro, amenda a fost aplicată pentru acuze aduse președintelui Klaus Iohannis.

Sursa citată mai arată că Anca Alexandrescu a intervenit în ședința CNA pentru a susține anularea amenzii.

„Am cerut rediscutare având în vedere cuantumul foarte mare şi articolele pe baza cărora aţi amendat. S-au făcut acuzaţii foarte grave la adresa emisiunii. Doamna Rusu a spus că este atac la siguranţa naţională.

Aş vrea să înţeleg care este atacul la siguranţa naţională. Am respectat lucrurile pentru care ne-aţi amendat în trecut. Am cerut dovezi, am luat punctele de vedere, am separat opiniile de fapte, am cerut poziţie şi la administraţia prezidenţială, am cerut şi interviu de la preşedinte, am citit şi punct de vedete de la Schweighofer.

Ce puteam face mai mult? Nu mai avem voie să vorbim despre preşedinte? Să ştim măcar..”, a spus fosta consilieră a lui Dragnea în şedinţa CNA. Solicitarea Realitatea nu a întrunit suficiente voturi, fiind astfel respinsă.

Paginademedia a dat exemple de burtiere folosite în emisiunea pentru care a fost amendat postul Realitatea Plus.

Acuzaţii: Iohannis, legături cu mafia lemnului

Şeful statului, amici cu afaceri în industria lemnului

Acuzaţii: Iohannis, manipulat de Schweighofer

Acuzaţii: Iohannis, lege modificată pentru mafia lemnului

Surse: Prietenul lui Iohannis, omul serviciilor

Austriecii acuzaţi că ne taie pădurile, legături la nivel înalt

