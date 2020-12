Sedinta a Consiliului de Administratie al SRTv, blocata. Intalnire cu calomnii si atacuri la adresa Doinei Gradea

Calomnii si atacuri la persoana la adresa Doinei Gradea

"In data de 17 decembrie 2020 a fost convocata o sedinta ordinara a Consiliului de Administratie al SRTv. Unii membrii ai CA - Monica Ghiurco, Sorin Iliesiu, Cristian Petcu si Karen Sebesi - au dorit sa impuna pe ordinea de zi subiecte vadit nelegale si care contravin intereselor SRTv, urmarind doar satisfacerea unor interese personale", se arata intr-un comunicat al TVR Potrivit TVR, "fiind imposibila introducerea pe ordinea de zi a unor puncte cu caracter ilegal, in continuarea actiunilor lor, acestia au parasit sedinta, determinand neintrunirea cvorumului si imposibilitatea functionarii acestui organism de conducere. Astfel, acesti membri ai CA au impiedicat in mod constient desfasurarea sedintei si au blocat activitatea institutiei, punand interesele personale mai presus de interesele televiziunii publice".Reprezentantii Televiziunii publice afirma ca "nu este pentru prima data cand doamna Monica Ghiurco, reprezentant al salariatilor, nu si-a exercitat calitatea de membru al CA. Au existat sedinte in cadrul carora doamna Ghiurco nu si-a exprimat votul, ceea ce reprezinta o activitate necorespunzatoare si un demers care afecteaza bunul mers al institutiei"."Intalnirea de astazi a fost presarata de calomnii si atacuri la persoana la adresa presedintelui-director general, Doina Gradea, precum si de presiuni si amenintari din partea dnei Monica Ghiurco si a domnului Cristinel Godinac, reprezentant al Federatiei Jurnalistilor MediaSind, la adresa PDG si a membrilor CA care nu-i sustin. In consecinta, SRTv intelege sa faca, incepand de azi, toate demersurile legale pentru asigurarea functionarii institutiei si pentru a indrepta abaterile grave generate de actiunile membrilor CA mai sus mentionati", anunta SRTv si Doina Gradea.CITESTE SI: