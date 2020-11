Selly isi face propriul show de dezbatere pe YouTube. Lansarea are loc pe 1 Decembrie

"Va fi cel mai tare show de divertisment din Romania, live pe canalul meu de Youtube, ceva ce nu a mai fost vazut nici pe TV, nici in online . Vom avea cele mai grele subiecte si cele mai amuzante provocari, vom invita cei mai mari oameni din Romania si ii vom pune in situatii in care nu au mai fost vazuti", a spus Selly."Selly Show" este rezultatul muncii lui Selly, impreuna cu o intreaga echipa profesionisti, si are toate ingredientele sa devina un pas care va face diferenta in ceea ce inseamna continut in Romania. De asemenea, platoul de filmare a fost conceput astfel incat sa respecte toate coordonatele tehnice necesare distantarii sociale."Daca pana acum m-am impartit intre scoala si pasiunea mea pentru online, a venit momentul pentru care m-am pregatit si pe care mi-l doresc. Sa ma implic 100%. Este practic al doilea examen de maturitate pentru mine, dupa cel din vara. Selly Show este gandit ca un spectacol fara reguli, cu atentie pentru detalii, care va lua prin surprindere atat invitatii, cat si publicul", a completat Selly.Din 1 decembrie, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube Selly, romanii vor putea urmari un show de divertisment in care vor fi dezbatute, alaturi de invitati speciali, unele dintre cele mai importante aspecte ale societatii si in care vor avea parte de provocari si situatii imprevizibile. Urmatoarele editii vor fi difuzate pe 4, 11, 18, 24 si 31 decembrie, iar show-ul va reveni in 2021 cu forte proaspete si subiecte de actualitate.Selly este unul dintre cei mai urmariti si longevivi creatori de continut din Romania, avand aproape 3 milioane de subscriberi pe YouTube. De asemenea, proiectul 5 GANG a dat nastere unui adevarat fenomen in randul publicului tanar, iar filmul 5 GANG: Un alt fel de Craciun, lansat in decembrie 2019, a inregistrat cel mai mare succes de box office al unui film romanesc din ultimii 30 de ani.CITESTE SI: