Serialul "Trasnitii", difuzat de Prima TV, se incheie dupa mai bine de 2.000 de episoade

Postul de televiziune va difuza cel de-al 34-lea sezon, scrie Pagina de Media Trasnitii a avut peste 2.000 de episoade si a intrat in Cartea Recordurilor in urma cu cinci ani. Sitcomul produs de Prima TV a primit din partea Guinness Book distinctia de cel mai lung sitcom din lume, reusind sa depaseasca animatia "The Simpsons".Producatorul sitcomului, Grig Chiroiu, a declarat ca sunt filmate episoade pana in decembrie, luna la sfarsitul careia se termina, oficial, sezonul Trasnitii.El a lasat sa se inteleaga ca serialul ar putea continua, daca nu la Prima TV, "in alta parte."