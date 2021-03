Smiley, ironic la adresa celor care spun ca nu are voce: "Pe mine ma intereseaza sa iasa piesele. Vocea...nu sunt atatia care au?"

Smiley si Gina Pistol au devenit parinti

La competitia de luni a participat un tanar de 25 de ani din Constanta, care a impresionat juriul, dupa ce a cantat melodia "Sleeping Sun" de la Nightwish . La finalul numarului artistic, Andra i-a transmis lui Smiley ca l-ar vedea cantand o asemenea melodie.Artistul devenit recent tatic a replicat ironic: "Sa cant genul asta? Lasa, ca dupa aia zice lumea ca am voce si nu, dupa se pune presiune pe mine. Asa...".Andra i-a spus ca nu trebuie sa zica asa ceva, dar Smiley a continuat: "Pe mine ma intereseaza sa iasa piesele. Vocea...nu sunt atatia care au? Lasa-i pe altii sa aiba, eu vreau sa am piesele".Emisiunea "Romanii au talent", difuzata luni de Pro TV, a condus topul audientelor pe toate segmentele de public, pe intreaga durata a difuzarii, in intervalul 20.25 - 23.03, fiind urmarita de mai mult de 2,2 milioane de telespectatori.Pe 9 martie, vedeta de televiziune Gina Pistol si partenerul ei de viata, Smiley, au devenit parinti pentru prima oara. Pistol a nascut o fetita de 3,2 kilograme si s-a aratat extrem de bucuroasa si mandra de aceasta reusita. Vedeta a postat un mesaj pe pagina de Facebook , dar si un filmulet pe Youtube in care apare alaturi de iubitul ei.Pe 12 martie, cantaretul Smiley a lansat piesa "Pana la tine" , dedicata fiicei lui nascute in urma cu trei zile.