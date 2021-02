VIP-urile care au dat in judecata vedetele postului Antena 3 si au castigat daune morale de mii de euro

Liiceanu, daune de 1.000 de euro

Procesele cu Aliodor Manolea

Confuzia cu Liliana Badea

Batjocorirea unui scriitor

Diplomatul care a castigat 5.000 de lei

Probabil cel mai celebru caz este al fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , in prezent sefa Parchetului European, care a castigat suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale.Banii trebuie sa fie platiti, in solidar, de realizatorii TV Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si de postul SC Antena 3. Decizia definitiva a fost data pe 20 martie 2018. Filosoful Gabriel Liiceanu a castigat marti, 2 februarie , procesul intentat realizatorului TV Mihai Gadea si postului de televiziune Antena 3. El trebuie sa primeasca daune morale de 1.000 de euro, conform sentintei judecatoresti.Decizia a fost data in prima instanta de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata cu apel. Este vorba de un proces de actiune in raspundere delictuala, care a fost deschis de Liiceanu in noiembrie 2019.Postul de televiziune Antena 3, Mihai Gadea si Mugur Ciuvica trebuie sa plateasca, in solidar, suma de 10.000 de lei psihologului Aliodor Manolea, cu titlu de daune morale. Decizia nu este definitiva.Sentinta a fost data de Tribunalul Bucuresti pe 15 februarie, la capatul unui proces care a durat trei ani.Nu este pentru prima data cand psihologul Aliodor Manolea, autorul conceptului "Flacara violet", castiga un proces cu Antena 3, Gadea si Ciuvica. Tribunalul Bucuresti a decis, in decembrie 2015, ca postul de televiziune si cei doi sa-i plateasca suma de 10.000 de euro.Postul Antena 3 trebuie sa-i plateasca unei femei, Liliana Badea, daune de 2.000 de lei, potrivit unei decizii date de Curtea de Apel Bucuresti si mentinute de Inalta Curte.Fotografia femeii a fost folosita pentu a ilustra o stire cu Liliana Badea, fiica cea mica a fostului viceprim-ministru comunist Ion Dinca (supranumit "Teleaga"), sotia omului de afaceri Nicolae Badea.Liliana Badea a declarat instantei ca, desi a scris pe facebook si i-a trimis e-mailuri realizatorului emisiunii, Mihai Gadea, acesta nu i-a raspuns. In fata judecatorilor, Antena 3 a recunoscut ca a primit cel putin notificarea facuta de avocati. Femeia a mai declarat ca nimeni de la Antena 3 nu a cautat-o vreodata pentru a remedia aceasta problema si ca ar fi luat fotografia de pe un site."Chiar daca fotografia apelantei-reclamante mai fusese asociata intr-un articol publicat anterior cu persoana care poarta acelasi nume, jurnalistul care a realizat emisiunea ce face obiectul cererii de chemare in judecata era in continuare tinut de indatorirea de a verifica corectitudinea acestei asocieri inainte de difuzare, mai ales ca nu a indicat drept sursa articolul anterior pentru a supune informatia unei judecati critice din partea telespectatorilor sub acest aspect, si tinand seama totodata de audienta intimatei-parate, ceea ce face ca impactul potential asupra publicului (initiat de articolul de pe Internet) sa fie mult amplificat," motiva instanta.Laszlo Tokes a castigat in a doua instanta procesul de calomnie intentat unor fosti sefi ai serviciilor secrete care l-au numit spion al Ungariei si l-au acuzat ca a primit bani de la serviciile secrete ungare in perioada rezistentei sale la Timisoara.Decizia a fost data pe 6 decembrie 2019 de Curtea de Apel Bucuresti sia fost contestata la Inalta Curte, conform portalului instantelor."Sentinta a revenit asupra hotararii instantei de fond, care era defavorabila lui Laszlo Tokes, acordandu-i daunele morale de 1 leu, suma ce trebuie platita de Filip Teodorescu, fost loctiitor al comandantului serviciului de contraspionaj al Securitatii, impreuna cu Ioan Talpes , fost director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), postul de televiziune Antena 3 si moderatorul sau, Mihai Gadea, care au oferit spatiu celor doi fosti sefi ai serviciilor secrete pentru a-si profera calomniile," preciza, in decembrie 2019, biroul de presa al lui Tokes.Un alt proces celebru este cel in care instanta a decis ca realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.Totul a inceput pe 1 februarie 2016, atunci cand Mircea Badea l-a jignit pe scriitorul Florin Toma in emisiunea "In gura presei". Potrivit cererii de chemare in judecata, scriitorul a reclamat ca realizatorul TV a avut mai multe formulari batjocoritoare si insultatoare la adresa sa.Expresiile folosite au fost "...morsa incompetenta..., burdihan mare... opera de trei parale, la propriu... ochii inecati in osanza... Toma slutu' si uratu'... Toma grosu' si artagosu'...il sterge la fund cu limba de matase...cand scrii harnelile alea de le scrii... netalentat si prost...". Alte aprecieri au vizat denigrarea operei lui Florin Toma, calitatea sa de scriitor, finalmente fiind exprimate gesturi cu conotatie sexuala."Adevaratul scop al emisiunii a fost de denigrare, de efectuare a unui atac la persoana si lezarea imaginii", s-a plans scritorul. Cererea lui Florin Toma adresata postului Antena 3 de a primi scuze si de a beneficia de un drept la replica a fost respinsa.Un alt caz mediatizat, aflat pe rolul instantelor, este cel in care diplomatul Vlad Ionescu, fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi, se judeca cu Mihai Gadea, Radu Tudor si Antena 3.Diplomatul a fost acuzat ca de cei doi ca este "acoperit" si ca a fraudat alegerile din 2009 in calitatea sa detinuta atunci, de presedinte al unei sectii de votare din Paris.In februarie 2018, Tribunalul Bucuresti a decis ca Mihai Gadea si Antena 3 sa-i plateasca daune morale de 5.000 de lei. Cazul este pe rolul instantelor, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis rejudecarea unor cereri facute de diplomatul Vlad Ionescu.