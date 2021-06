Ziare.com, in top 3 cele mai urmarite portaluri de stiri din Romania

Potrivit Digital news report 2021 , 28% dintre cititorii de presa online din tara noastra aleg site-ul Ziare.com ca sursa principala de informare. Primele doua pozitii in top sunt ocupate de site-urile Digi24 .ro si de Protv.ro.Cititorii Ziare.com au o orientare politica foarte echilibrata, fiind in proportii asemanatoare si de dreapta, si de centru, si de stanga.Potrivit raportului, increderea in mass-media a crescut usor, in timp ce increderea in social media a scazut."Cele mai de incredere trusturi incearca sa ofere o imagine echilibrata, in timp ce multe altele au o reputatie senzationalista sau partizana. Sapte din zece respondenti declara ca au folosit mai mult de sapte surse diferite pe saptamana, online si offline", se arata in raport.