VIDEO Zmeura de Aur 2021: Rudy Giuliani, Robert Downey Jr. si Glenn Close, pe lista nominalizatilor

In cadrul aventurilor unui jurnalist kazah fictiv interpretat de actorul Sacha Baron Cohen, Rudy Giuliani a fost intervievat intr-o camera de hotel de tanara si intreprinzatoarea fiica a personajului Borat din filmul omonim, interpretata de actrita bulgara Maria Bakalova.Scena in cauza se incheie intr-un pat, o ipostaza stanjenitoare pentru Rudy Giuliani, care nu stia ca a fost filmat cu camera ascunsa. Avocatul newyorkez a negat ulterior orice rea intentie, explicand ca voia doar sa isi aranjeze tinuta.Acea prestatie, atat memorabila cat si involuntara, i-a adus lui Rudy Giuliani o nominalizare la Zmeura de Aur la categoriile "cel mai prost rol secundar masculin" si "cel mai prost duo" - alaturi de Maria Bakalova.Actrita Glenn Close a fost si ea nominalizata la Zmeura de Aur la categoria "cea mai proasta actrita in rol secundar" pentru interpretarea din filmul "Hillbilly Elegy".In fruntea nominalizarilor din acest an se afla remake-ul "Dolittle", cu Robert Downey Jr. , si drama erotica poloneza "365 Days", produsa si difuzata de Netflix , care au primit sase nominalizari fiecare.La categoria "cel mai prost film" vor concura productiile "365 Days", "Absolute Proof", "Dolittle", "Fantasy Island" si "Music".Cel mai prost actor va fi ales dintre Robert Downey, Jr. ("Dolittle"), Mike Lindell ("Absolute Proof"), Michele Morrone ("365 Days"), Adam Sandler ("Hubie Halloween") si David Spade ("The Wrong Missy").La categoria "cea mai proasta actrita" au fost nominalizate Anne Hathaway ("The Last Thing He Wanted" si "Roald Dahl's The Witches"), Katie Holmes ("Brahms: The Boy II" si "The Secret: Dare to Dream"), Kate Hudson ("Music"), Lauren Lapkus ("The Wrong Missy") si Anna-Maria Sieklucka ("365 Days").Razzies Awards, premii controversate din cadrul industriei de la Hollywood din cauza naturii lor peiorative, includ printre categorii si alte sectiuni, cum ar fi, de exemplu, "cea mai proasta combinatie pe marele ecran", "cel mai prost remake" si "cel mai prost sequel".Nominalizatii si castigatorii de la Razzie Awards sunt votati pe internet de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care provin din 24 de tari si care platesc o taxa de membru de 40 de dolari.Castigatorii premiilor Zmeura de Aur - daca aleg sa se prezinte la ceremonie - primesc si un trofeu: o zmeura aurie, montata pe un soclu realizat sub forma unei pelicule de film.Cea de-a 41-a editie a galei Razzie Award va avea loc la Los Angeles pe 24 aprilie, cu o zi inainte de gala de decernare a premiilor Oscar.