Prima sentinta in procesul imaginilor cu Ciprian Marica "imbracat" in prosop: "Au privit exclusiv chestiuni de viata privata"

"Este o masura excesiva"

Apararea televiziunii, respinsa de instanta

Amendat de CNA cu suma de 5.000 de lei pentru preluarea si publicarea imaginilor cu Ciprian Marica "imbracat" intr-un prosop, in holul unui hotel din Cluj-Napoca, postul de televiziune Realitatea Plus a contestat amenda in instanta, dar Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 11 ianuarie 2021, sa mentina sanctiunea.In proces, Realitatea Plus a cerut anularea amenzii, aratand ca "prin materialele difuzate in cadrul emisiunii nu s-a incercat denigrarea sau atacul la persoana, imaginea sau viata privata a domnului Ciprian Marica, ci doar difuzarea unor reactii deja prezente in spatiul public din partea internautilor sau a altor persoane publice, in scop satiric".Postul de televiziune s-a mai aparat sustinand ca "partea ce se declara vizata si afectata de afirmatiile facute (n.r. Ciprian Marica), pe parcursul emisiunilor postului de televiziune Realitatea Plus, avea posibilitatea sa intervina oricand sa dea lamuririle necesare, motiv pentru care nu se poate retine ca i-a fost ingradit dreptul la aparare si de prezentare a unui punct de vedere, drepturi pe care le-a avut, dar nu a dorit sa-si exercite facultatea de a le exercita".Realitatea Plus a mai aratat ca sanctionarea postului de televiziune "este o masura excesiva, in conditiile in care principalul obiectiv urmarit a fost acela de a prezenta publicului reactiile subiective ale mai multor persoane care si-au exprimat opinia pe mai multe retele de socializare sau pagini de internet, avand un scop umoristic si de satira, urmarind evenimentele recente din viata unei persoane publice".Postul de televiziune a mai aratat in procesul de la Curtea de Apel ca "alegatiile referitoare la stirbirea dreptului la imagine nu au un fundament statornic"."In urma difuzarii imaginilor, postul de televiziune Realitatea Plus S.A a primit o notificare din partea reprezentantului conventional al dl Marica, renuntand sa mai difuzeze orice material pe acest subiect. Mai mult, a avut loc chiar o discutie telefonica cu fostul fotbalist, care, conform spuselor, a tratat detasat interventia postului in acest context", s-a mai aratat in actiunea din instanta a Realitatea Plus.Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea Realitata Plus, mentinand amenda de 5.000 de lei aplicata de CNA . Judecatorii au aratat in sentinta ca "independent de faptul ca domnul Ciprian Marica este sau nu "persoana publica", independent de lipsa unei definitii legale a acestui termen, se constata ca in speta nu exista un interes public justificat pentru afectarea dreptului acestuia la viata privata, tot astfel cum nu exista nicio legatura semnificativa intre viata privata a acestuia si interesul public"."Materialele difuzate de postul de televiziune Realitatea Plus au privit exclusiv aspecte din viata intima a persoanei, fara nicio legatura cu profesia acestuia si nici cu domeniul in care persoana s-a afirmat, respectiv domeniul in care aceasta a dobandit notorietate", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care a invocat in decizia luata si o hotarare CEDO pronuntata intr-un caz similar care o viza pe Naomi Campbell In sentinta, care poate fi atacata cu recurs, Curtea de Apel a mai aratat ca " este evident ca materialele difuzate de postul de televiziune Realitatea Plus au privit exclusiv elemente de viata privata, iar comentariile pe marginea acestora, exprimate in cadrul emisiunii, insotite de imagini, au reprezentat imixtiuni in viata privata a persoanei si au condus la afectarea dreptului la proria imagine".