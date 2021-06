Televiziunea americana Fox News a acceptat sa achite o amenda de un milion de dolari pentru incalcari ale drepturilor omului

Compania a transmis Variety: "Suntem incantati sa ajungem la o intelegere amiabila in aceasta problema. Fox News Media a fost deja pe deplin de acord in consiliul director, dar a colaborat cu New York City Commission on Human Rights pentru a continua implementarea de masuri extinse de prevenire a tuturor formelor de discriminare si hartuire".Ancheta a inceput in iulie 2016, dupa ce fostul CEO Roger Ailes a fost acuzat de hartuire sexuala de mai multe angajate, rapoarte privind comportamentul sexual inadecvat au fost dezvaluite media ca parte a miscarii #MeToo si fosta prezentatoarea Gretchen Carlson l-a dat in judecata pentru hartuire sexuala.Amenda, impusa de Comisia pentru Drepturile Omului din New York City, forteaza Fox News sa confirme incidente trecute de comportament neadecvat, precum hartuirea sexuala, discriminarea si represalii fata de angajati.Conform intelegerii, Fox News trebuie sa inlaturre clauzele de arbitraj confidential obligatoriu din contractele incheiate cu prezentatorii si angajatii cand depun revendicari legale dincolo de procesul intern de analiza al Fox News.Este ceruta de asemenea o revizuire a politicilor privind raportarea cazurilor de hartuire sexuala si represalii, gestionand conduita si respectand legile pentru drepturile omului.Comisia pentru Drepturile Omului va monitoriza Fox News, trimestrial, timp de doi ani, pentru a se asigura ca solicitarile sale sunt indeplinite.Aceasta este cea mai mare sanctiune civila data de Comisie pana in prezent. "Cu aceasta intelegere, Comisia nu a dat doar cea mai mare sanctiune civila din istoria sa, dar a cerut si schimbari decisive la Fox News Network", a spus Carmelyn P. Malalis, presedinta Comisiei.Ca parte a acordului, este asteptat ca Fox News sa instruiasca toate persoanele sa intervina in orice eveniment de comportament neadecvat la care sunt martore si sa le raporteze, dar si sa ofere tuturor angajatilor o definitie clara a ceea ce inseamna represalii.Demisia fortata a lui Ailes si acuzatiile aduse lui au facut inconjurul lumii si au socat industria media la inceputul erei #MeToo. Compania a deschis o ancheta privitor la invinuiri. Dupa ce doi directori ai Fox, Bill Shine si Jack Abernethy, au fost desemnati la conducerea Fox News, Suzanne Scott a fost numita la sefia unitatii Fox News Media in 2018.