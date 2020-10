Fosta purtatoare de cuvant a presedintelui Iohannis pleaca de la Realitatea Plus: "Postul a decis o schimbare de politica editoriala". Ea va fi inlocuita de una dintre fiicele patronului

Fosta purtatoare de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a facut anuntul, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook "A fost ultima emisiune la Realitatea Plus. Va multumesc mult pentru ca ati fost alaturi de mine. Am simtit in fiecare zi sustinerea voastra! Postul a decis o schimbare de politica editoriala.Le multumesc si colegilor! O mentiune de final, dar foarte importanta- in comunicatul postului s-a strecurat o eroare-E. Cand voi avea anunturi despre urmatorii pasi va asigur ca le voi face eu, ca de obicei, aici! Va imbratisez pe toti!", a scris Madalina Dobrovoslchi, pe Facebook.Demisia lui Dobrovolschi vine pe fondul aparitiei in grila de programe a unor emisiuni in care apar tot mai des fostul ministru PSD al Transporturilor, Miron Mitrea , si fosta consiliera a lui Liviu Dragnea , Anca Alexandrescu.Realitatea Plus a anuntat, pe site-ul televiziunii, ca locul Madalinei Dobrovolschi va fi luat de Alexandra Pacuraru, fiica patronului postului, Maricel Pacuraru.va fi moderata incepand de luni, 5 octombrie, de realizatoarea TV Alexandra Pacuraru. Aceasta va fi fata in fata cu cei mai puternici oameni in stat, cu liderii momentului si cu cei mai buni analisti", se arata in anuntul de pe realitatea.net.