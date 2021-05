Doua televiziuni noi, 95% automatizate, vor fi lansate in Romania. Cine se afla in spatele posturilor TV proaspat autorizate de CNA

Decizia de licentiere a fost luata in sedinta CNA din data de 18 mai si priveste dosarul depus pentru autorizarea televiziunilor "MeteoTV. tv " si "Z-TV.tv", potrivit paginademedia.ro Prima va transmite non-stop buletine meteo, iar cea de-a doua va livra stiri in flux continuu. Vor avea format SD si vor fi difuzate la nivel national prin intermediul furnizorului Vodafone (fostul UPC).Cele doua posturi TV vor fi administrate prin intermediul societatii Bridge Media Solutions SRL, detinuta de Manoli Cozmin. Noul patron de posturi TV este fost director de vanzari la UPC si actual sef al departamentului D2D de la Vodafone. In trecut a mai lucrat pe vanzari, timp de 3 ani, la RDS- RCS , conform profilului de pe Linkedin.Prezent in sedinta de autorizare de la CNA, Manoli Cozmin a descris astfel cele doua posturi TV:- Va prezenta vremea din Romania si din restul tarilor de pe glob. Productia proprie va fi de 90%, iar cea a altor producatori de 10%. Informatiile despre vreme vor primi update din ora in ora.- Va difuza stiri nationale si internationale preluate din online . Productia proprie este de 96%, iar cea a altor producatori de 4%. Se vor transmite stiri atat in limba romana, cat si in engleza. "Un fel de Google News", a spus Manoli Cozmin in sedinta CNA.Ambele televiziuni sunt automatizate in proportie de 95% si vor functiona cu doar doi programatori. Investitia totala este de 16.000 de euro, conform dosarului depus la CNA.