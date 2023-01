Stelian Negrea, despre comenzile de la Antena3 si atacurile la adresa unor politicieni

Jurnalistul Stelian Negrea sustine, intr-o scrisoare transmisa Consiliului National al Audiovizualului la solicitarea acestuia, ca in perioada in care a lucrat la trustul Intact al familiei Voiculescu a asistat la ingerinte editoriale si la acte de cenzura, dar si la comenzi si atacuri lansate la adresa unor firme sau oameni politici.

CNA a adresat o astfel de solicitare jurnalistului Stelian Negrea, care a fost angajat mai bine de trei ani la trustul Intact, inainte de a adopta o decizie in cazul ingerintelor manageriale in partea editoriala, semnalate de fostul sef al Departamentului Investigatii al trustului Intact.

"Consider ca ingerintele editoriale si cenzura, prevazute de articolul 6 al Legii audio-vizualului, se refera atat la materialele aparute, cat si la cele care nu au mai putut sa apara, din cauza acelorasi ingerinte editoriale, precum si la materialele care urmau sa apara in viitorul apropiat, daca as fi ales sa coordonez acest departament in continuare, prin semnarea acelui contract cu clauze abuzive", isi incepe scrisoarea Stelian Negrea, din care paragrafe intregi sunt preluate in Evenimentul Zilei.

Negrea sustine ca urma, in calitate de coordonator al Departamentului de Investigatii, sa fie "tranformat intr-o simpla unealta a intereselor politice si de afaceri ale patronatului (asa dupa cum se poate vedea din modul in care directorul general, domnul Codrut Seres, se raporta la companiile care nu aveau publicitate sau cu care aveau un diferend juridic ori la oponentii politici ai d-lui Dan Voiculescu".

Ads

Pregatire de santaj la adresa senatorului PDL Valentin Calcan

Jurnalistul prezinta pe larga diverse exemple de ingerinta electorala din timpul cat a lucrat la Intact, pe diverse subiecte, cum ar fi compania RCS&RDS sau atacurile la adresa Elenei Udrea si a Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), despre care i se cerea "sa stranga si sa interpreteze in cheie negativa informatiile".

"O alta ingerinta editoriala care se inscrie in linia editoriala trasata de conducerea Intact Media Group de furnizare de informatii constante despre oponentii politici ai aliantei politice din care face parte domnul Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, este discutarea in cadrul emisiunii "Se intampla in Romania" din data de 22.03.2011 ora 11.00 a unor informatii legate de faptul ca o parte a firmelor care au castigat licitatii publice de la Centrala Nucleara de la Cernavoda au sponsorizat partidul de guvernamant in 2009 sau in anii precedenti. (...)

Ads

In niciun moment, conducerea Intact Media Group nu ne-a solicitat sa facem publice informatii despre faptul ca o parte din aceste firme au avut contracte de sponsorizare in anii anteriori si cu PNL si PSD, partide politice care formeaza o alianta politica cu patronul trustului Intact, domnul Dan Voiculescu, ceea ce ar fi permis o informare corecta a telespectatorilor", scrie Stelian Negrea.

De asemenea, acesta sustine ca i s-a cerut sa stranga informatii compromitatoare despre senatorul PD-L, Valentin Calcan, in perioada in care in spatiul public se discuta despre o posibila modificare a majoritatii in Senat in favoare Opozitiei.

"Ulterior intr-o alta discutie, domnul Codrut Seres mi-a spus ca senatorului respectiv trebuie sa i se dea 'un mesaj, ca intelege el', ceea ce eu interpretez ca fiind pe langa o ingerinta editoriala si ca pe un santaj editorial la adresa unui parlamentar al Romaniei", scrie Negrea.

Ads

Nimic de rau despre Dan Voiculescu

"Un alt exemplu de cenzura se refera la interdictia expresa enuntata de catre directorul general al Intact Media Group, Codrut Seres, ca Departamentul de Investigatii sa realizeze anchete sau alte materiale jurnalistice despre vicepresedintele Senatului, domnul Dan Voiculescu, patronul trustului Intact si unul dintre liderii USL. Daca despre domnul Dan Voiculescu ni s-a spus in clar ca un avem voie sa scriem nimic negativ, in schimb solicitarile legate de opozantii sai politici erau tot mai dese.

Intr-o sedinta editoriala din data de 04.04.2011 (inregistrare pe care am pus-o la dispozitia CNA) Codrut Seres, directorul general al Intact Media Group, ne-a spus ca senatorul Dan Voiculescu nu poate face obiectul vreunei anchete a Departamentului de Investigatii blocandu-mi astfel dorinta de a ancheta din punct de vedere jurnalistic declaratia de avere a senatorului Dan Voiculescu care abunda in contracte cu statul la fel ca oricare alt parlamentar al oricarui partid politic, ale caror afaceri fac in fiecare zi obiectul unor dezvaluiri/anchete/stiri pe fluxurile de stiri dar si in emisiunile de dezbateri politice de la Antena 3.

Ads

Consider ca pe de o parte am fost supus unei cenzuri, iar, pe de alta parte, publicul Antena 3 a fost lipsit de informatii/dezbateri/dezvaluiri menite sa clarifice aspectele neelucidate din declaratia de avere a domnului Dan Voiculescu. O alta informatie care prin acest tip de cenzura nu a putut fi dezbatuta si analizata corespunzator de Departamentul de Investigatii se refera la verdictul dat de Inalta Curte de Casatie si Justitie de colaborare a domnului Dan Voiculescu cu fosta Securitate", mai scrie jurnalistul in scrisoarea adresata CNA.

Alte firme mentionate in text sunt in contexte similare sunt compania UTI, compania Farmec Cluj, Albalact, "pentru ca nu aveau contracte de publicitate cu entitatile trustului Intact, in schimb aveau astfel de contracte cu Pro Tv".

"Un alt gen de ingerinta editoriala se refera la solicitarea conducerii Intact Media Group de a realiza un material despre o 'iminenta' majorare a pretului la gaze naturale, dupa ce dl. Codrut Seres avusese o intalnire cu directorul general al GDF Suez Romania, dl. David Ivonnick. (...)

Ads

Stiuta fiind politica editoriala a Antena 3, in care orice fel de majorare a pretului la gaze era vazuta defavorabil si ca o consecinta a actiunilor nesabuite ale actualui partid de guvernamant aflat in conflict deschis cu patronul Intact, domnul Dan Voiculescu, unul dintre liderii formatiunii de opozitie USL, mi s-a spus sa realizez un material din care sa reiasa ca operatorii de gaze nu au alta solutie decat majorarea pretului la gaze, punct de vedere care insa sa nu fie insusit oficial de trust.(...)

Chereches, personaj pozitiv dupa o vizita a lui Crin Antonescu in redactie

Trebuie mentionat ca trustul Intact se afla, in acea perioada, in negocieri avansate, conform declaratiilor conducerii Intact Media Group, cu GDF Suez pentru incheierea unui contract de publicitate cu GDF Suez conform declaratiilor conducerii Intact Media Group".

Stelian Negrea mai sustine ca i s-a cerut sa stranga informatii despre licitatiile primarului sectorului 2 Neculai Ontanu, de la PD-L, dar nu i s-au solicitat informatii despre primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, PNL, primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, PC, Marian Vanghelie, PSD sau despre primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu.

Si mai grav este ca Stelian Negrea sustine ca dupa ce i s-a solicitat sa fie atent la Catalin Chereches in momentul in care se stia despre acesta ca va candida la primaria Baia Mare din partea PDL, ulterior, i s-a cerut sa il lase in pace.

"Conducerea trustului Intact ne-a spus ca domnul Crin Antonescu, presedintele PNL, facuse o vizita in sediul Intact si ca in cadrul acestei vizite s-au amuzat copios pe marginea modului in care Catalin Chereches se transformase dintr-un candidat al PD-L care ar fi putut fi atacat in mass-media trustului Intact intr-un candidat al USL care beneficiaza de o imagine pozitiva. O monitorizare a CNA pe marginea modului in care Catalin Chereches a fost prezentat in perioada pre si post alegeri din Baia Mare ar releva cum a fost relatat subiectul Catalin Chereches de catre Antena 3", mai arata Negrea in scrisoarea adresata CNA.

Ads