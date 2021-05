56 de ani de la prima editie Teleenciclopedia. Cine este pianistul care canta celebrul generic a celei mai longevive emisiuni TV din Romania

Genericul sonor a fost selectat de Dumitru Udrescu si Adolf Oprescu, primii producatori ai Teleenciclopediei, iar in timp a devenit un brand al Televiziunii Nationale. Este o compozitie semnata de Nicolae Kirculescu (1903-1985) si se numeste "Moment muzical pentru pian si orchestra", interpretata pentru televiziunea nationala de Orchestra Radiodifuziunii Romane, sub bagheta lui Iosif Conta.La pian se afla maestrul Dan Grigore, student pe atunci. Pentru tema muzicala care deschidea emisiunea a fost selectat doar un fragment de 50 de secunde, dar care s-a impregnat in memoria colectiva a romanilor.Prima editie a Teleenciclopediei a fost difuzata in direct, sambata 22 mai 1965, la ora 18.50, iar progamul se respecta si astazi, la 56 de ani distanta. Inclusiv tema muzicala a fost pastrata, dar intr-o forma remixata.Spre finalul perioadei comuniste, emisiunea era atent urmarita de cenzura. Erau interzise reportajele care ar fi putut sa prezinte bunastarea din Europa de Vest sau de peste ocean, cele cu tenta religioasa sau despre familia regala a Romaniei. Este motivul pentru care producatorii din acei ani, Ioan Ionel si Cornelia Radulescu, se orientau catre documentare care prezentau curiozitati din lumea vietuitoarelor, istorie antica sau civilizatii disparute, teme mult mai sigure care n-ar fi atras suspiciuni din partea celor care vegheau sa nu fie facute publice informatii considerate nepotrivite regimului.Dincolo de celebra tema muzicala de deschidere, in memoria romanilor au ramas numele si vocile consultantilor stiintifici si ale crainicilor care au colaborat de-a lungul timpului pentru Teleenciclopedia. Chipul lor nu putea fi facut public. Telespectatorii au aflat cine este Razvan Theodorescu , Alexandru Marinescu, Harald Alexandrescu, Ioan Frunzetti ale caror nume apareau pe genericul de final al documentarelor difuzate la Teleenciclopedia, abia dupa 1989.Pentru a da viata textelor informative care insoteau imaginile documentarelor au fost cooptati in echipa Teleenciclopediei nume mari ale teatrului romanesc. Pe lista s-au aflat Florian Pittis, Silviu Stanculescu, Irina Petrescu, Ion Caramitru, Mihai Gruia Sandu, Adela Marculescu, Traian Stanescu, Lucia Muresan, dar si crainicele Televiziunii Romane, Sanda Taranu si Mariana Zaharescu.Teleenciclopedia este difuzata si in prezent de TVR , tot sambata, inainte de jurnalul de seara, pastrand traditia inceputa de acum jumatate de secol.