Consiliul Concurentei autorizeaza tranzactia prin care compania afaceristului Adrian Tomsa preia postul de televiziune Prima TV, de la milionarul Cristi Burci

"Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Clever Media Transilvania SRL preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting SRL, companie aflata in reorganizare", a informat autoritatea de concurenta.Clever Media Transilvania este o companie ce apartine grupului detinut de Adrian Tomsa, care detine mai multe investitii in Romania printre care canalele TV Look (Look Plus si Look Sport), AgroTV si Profit.ro, dar si paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv si Profit.ro."In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea propusa nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia si nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal", mai arata autoritatea de concurenta.Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta.